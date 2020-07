Gikk fra koronafri til versting

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at det montenegrinske folkehelseinstituttet tirsdag fikk resultatene av 2000 korona-tester, er Montenegro nå det landet på Balkan med høyest antall nysmittede. Det skriver den kroatiske avisa Jutarnji List.

475 av de 2000 testene var positive for koronavirus.

Det siste døgnet har tallet nysmittende gått opp til 231 smittede per 100.000 innbygger.

EU har nå fjernet både Montenegro og Serbia fra lista over tredjeland som kan reise fritt inn i EU. Begge landene er det på grunn av en forverring i smittesituasjonen.

Friskmeldt for tidlig

Statsminister i Montenegro Dusko Markovic erklærte landet korona-fritt 25.mai. Da ble alle smitteverntiltak opphevet, skriver nettstedet BalkanInsight.

Men 14. juni ble de første sju nye korona-tilfellene registrert i byene Rozaje og i badebyen Budva. Etter hvert som smittetilfellene økte, ble alle offentlige samlinger forbudt og kafeer og restauranter stengt i flere byer.

FERIEPARADIS: Slik ser det vanligvis ut på strendene i Montenegro, men nå har landet høyest antall smittede i regionen. 25. mai erklærte statsministeren landet for koronafritt. Foto: Odd Roar Lange / The Travel Inspector

Folkehelseinstituttet sa mandag at smitten sannsynligvis har blitt importert da Montenegro gjenåpnet grensene.

– Da grensene ble åpnet fikk vi virus-import. Smitten ble spredd fort fordi vi ikke hadde smitteverntiltak. Hvis vi vil hindre smittespreding blir vi nå nødt til å endre livsstil, sa leder for Folkehelseinstituttet Boban Mugosa på en pressekonferanse mandag.

Ville ha portforbud

Serbia har også hatt en oppblomstring i smittetilfeller. Den 11.juni ble det spilt fotballkamp med publikum, der 16.000 tilskuere satt skulder ved skulder på tribunen. Den konservative presidenten Aleksandar Vucic lot også presidentvalget gå som planlagt 21. juni til tross for korona-pandemien.

Etter at han ble gjenvalgt, annonserte Vucic at han ville innføre portforbud i hovedstaden fra fredag 10.juli. Men avgjørelsen utløste enorme protester i gatene, og det endte med at presidenten måtte gå tilbake på avgjørelsen.

På Balkan ser smittetallene per 100.000 innbygger slik ut, skriver nettstedet BalkanInisight:

Montenegro 231 Nord-Makedonia 167 Bosnia-Hercegovina 109 Serbia har 66 Albania 52 Croatia 28

Da Norge åpnet grensene for regioner og land i Europa var kravet at landene vi kunne åpne for måtte ha færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere siste to uker.

Påbudt med munnbind

I dag skriver avisen Jutarnji list at det blir obligatorisk å bruke munnbind i hele Serbia fra og med onsdag 17. juli. Påbudet gjelder alle som venter i kø utenfor butikker, ved legekontor og på buss- og togstasjoner. Det gjelder også alle som oppholder seg utendørs hvis det ikke er mulig å holde én meters avstand.

I Montenegro skal det etter planen holdes parlamentsvalg 30. august. Ifølge myndighetene går valget som planlagt, med noen smitteverntiltak.