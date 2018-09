Starter amerikansk miljøkamp – uten Trump

SAN FRANCISCO (NRK): USAs kullkraftverk stenger ned i et raskere tempo under president Donald Trump enn de gjorde under Barack Obama. Og amerikanske utslipp har falt til det laveste nivået på 25 år. Det til tross for stadig ny lovgivning og økte subsidier som skal gjøre det mulig å vri siste dråpen ut av kullindustrien.

Tusenvis av amerikanske byer, stater, bedrifter og universiteter får æren for utviklingen. Mange av dem har gått sammen, støttet av et initiativ fra Californias guvernør Jerry Brown og Bloomberg Philanthropies, kalt «America's Pledge», (USAs løfte).

Om lag 3000 byer, bedrifter og universiteter har lovet å opprettholde sin del av Paris-avtalens mål om å holde den globale oppvarmingen til godt under to grader.

KLIMAANSVAR: Guvernør i California Jerry Brown og mediemagnat Michael Bloomberg kunngjør at amerikanerne gjøre alt de kan for å nå Paris-avtalens mål, på tross av president Donald Trump, og hans miljømyndigheter som stadig letter på restriksjonene mot klimagassutslipp. Foto: Iselin Fjeld / NRK

Samarbeidet representerer halve USAs befolkning, og hvis de var et land ville de vært verdens tredje største økonomi, bak Kina og hele USA til sammen.

De har påtatt seg oppgaven å melde fra til FN om USAs klimafremskritt, siden Trump ikke vil gjøre det. Nylig leverte «America's Pledge» en fersk rapport med flere oppløftende klimanyheter.

Rapporten viser at USA er nesten halvveis til Paris-avtalens mål om å kutte utslippene minst 26 prosent innen 2025. Den skisserer også veien videre for offentlige, private og ideelle organisasjoner.

Nå spres også denne måten å ta tak i klimaendringene på seg til Japan. Og en ny klima-koalisjon har oppstått i Mexico.

Tar ledelsen i kampen for klimaet

Mediemagnat Michael Bloomberg og California-guvernør Jerry Brown er initiativtakerne bak klimakonferansen Global Climate Action Summit som nylig gikk av stabelen i San Francisco.

– Vi begynte å snakke om denne klimakonferansen i fjor sommer, etter at Trumps administrasjon kunngjorde at de ville trekke seg ut av Paris-avtalen.

ALVORLIG OPTIMIST: Michael Bloomberg forteller om USAs løfte om å nå klimamålene i Paris-avtalen uten Trumps hjelp. Foto: Iselin Fjeld / NRK

Bloomberg forteller at de var bekymret for at verden skulle tro at USA dropper alle klimatiltak. Han legger til at amerikanerne nå gjør større fremskritt på klimafronten enn de gjorde under Obama.

– Det skulle man ikke tro om man bare leste overskriftene i media, som bare fokuserer på kranglene i Washington. Verden må få vite at vi er mer bestemt enn noensinne på å gjøre fremskritt for klimaet.

Utviklingen skjer ifølge Bloomberg og Brown i byer, stater og privat sektor.

– Det er ikke Washington som er ansvarlige for USAs energiproduksjon. Det er det forbrukerne som er, og ny teknologi leverer akkurat det de vil ha – energi som er billigere og renere enn kull. Vi skal klare klimamålene uansett hva slags hindringer Washington kaster på oss, sa Bloomberg til pressen i San Francisco.

Hardt ut mot Trump

Fra en stat som nylig gjennomgikk de mest omfattende skogbranner noen gang registrert, og i en tid da havnivået stiger og truer med å svelge store deler av San Franciscos flyplass innen 2100, kommer løftene om å gjøre hva enn som trengs for å stanse klimaendringene.

– Trumps politikk er et stort angrep på det amerikanske folk, det ligner ikke bare galskap, men grenser til kriminalitet. Han vil gå inn i historien som løgner, kriminell eller idiot, sa Jerry Brown.

Californias guvernør proklamerte at han har signert en ny lov som krever at all elektrisitet i staten skal komme fra fornybare kilder innen 2045. Samtidig har han ført i pennen et krav om at transport og landbruk skal bli helt karbonnøytralt innen samme år.

Likevel var det ikke bare god stemning i San Franciscos gater. Tusenvis av demonstranter forsøkte å blokkere inngangen til konferansen, og budskapet var blant annet at bildet av California som klimapionér er oppskrytt og at politikerne ikke gjør nok.

Men aller mest var det Trump som fikk gjennomgå under klimakonferansen:

Høylydte sukk kunne høres blant pressefolk som hadde møtt opp for å høre Brown. De hadde nettopp oppdaget en nyhet fra Trumps miljømyndigheter, EPA, som går inn for å lette på restriksjonene mot utslipp av den svært sterke klimagassen metan fra amerikansk olje og gassindustri.

Ifølge NBC News gjør miljømyndighetene dette vel vitende om at den økte luftforurensningen vil føre til 1400 flere premature dødsfall hvert år.

Selskaper forplikter seg til grønt skifte

Det kryr av proklamasjoner om klimatiltak og samarbeid på tvers av land, byer og selskaper under klimakonferansen i San Francisco.

Blant dem er RE100, en global sammenslutning av verdens mest toneangivende selskaper. De samler mer enn 140 selskaper som forplikter seg til 100 prosent fornybar kraft i all deler av sin virksomhet.

Blant de nyankomne selskapene som kunngjorde sin tilslutning til de høye ambisjonene er Sony, McKinsey og Royal Bank of Scotland.

– Ved å gjøre fornybar energi til den viktigste bedriftsstrategien, sender selskapene i RE100 et sterkt signal til nasjonale myndigheter om hvilke klimaambisjoner de forventer av dem, og hva de forventer av kraftmarkedet, sier Helen Clarkson, direktør i The Climate Group.

Blant andre kjente selskaper på listen er IKEA, Carlsberg, Coca-Cola, H & M og de norske bankene DNB og Nordea.

Californias guvernør, Jerry Brown stemmer i og sier disse selskapene setter takten i det grønne skiftet for resten av verden.