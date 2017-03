Trump lover å få slutt på «krigen mot kull»

Tirsdag kveld signerte Trump en presidentordre som reverserer de fleste av viktigste klimatiltakene som ble innført av den forrige presidenten, Barack Obama.

– Min administrasjon skal få en slutt på krigen mot kull, sa Trump fra talerstolen i lokalene til det amerikanske miljødirektoratet.

Omringet av kullarbeidere forklarte presidenten at formålet ordren om «energi-uavhengighet» er skape flere arbeidsplasser og å gjøre USA selvforsynt med energi.

– Dette handler om å få jobbene våre tilbake og om å gjøre USA velstående igjen. Jeg tar historisk skritt ved å fjerne restriksjoner på amerikansk energi, ved å reverse myndighetenes innblanding og å avlyste jobb-drepende reguleringer, sa Trump.

Med ordren starter Trump arbeidet med å trekke tilbake Obamas såkalte Clean Power Plan som la restriksjoner på hvor mye CO₂ som kunne slippes ut fra kullfyrte kraftverk. Dette tiltaket blir ansett som avgjørende for at USA skal nå utslippskuttene de har forpliktet seg til gjennom Paris-avtalen.

Fjerner reguleringer

Trump styrker samtidig satsingen på fossile brensler og opphever stansen i tilfeldig av tillatelser til å drive kullgruver på jord som er eid av den føderale amerikanske staten.

Presidentordren løsner også opp på reglene som regulerer metanutslipp fra olje- og gassproduksjon, og fastslår at klimaendringer og karbonutslipp skal være mindre avgjørende når beslutninger om politikk og infrastruktur skal tas.

Mens Trump fastholder at det å fjerne klimareguleringer vil skape arbeidsplasser, argumenterer miljøorganisasjoner for at det å bedre vilkårene for produksjon av ren energi ville gitt samme effekt, skriver Reuters.

Ifølge en rapport fra det amerikanske energidepartementet økte antallet arbeidsplasser i den amerikanske vindkraftindustrien med 32 prosent i fjor, mens det ble 25 prosent flere jobber i solenergiproduksjon.