Nord-Carolina vedtok å se bort fra klimaendringene i 2012 – nå står deler av delstaten under vann

Etter orkanen «Florences» herjinger denne helgen har vedtaket som delstatskongressen i Nord-Carolina gjorde 3. juli 2012, fått mye oppmerksomhet i USA.

Vedtaket innebar at forskning som varslet en rask økning av havnivået på grunn av klimaendringer skulle ignoreres, skrev Reuters for seks år siden.

I stedet ville det republikanske flertallet at man skulle basere seg på hvordan ting har vært frem til nå, når man skal planlegge hvor det kan bygges langs kysten.

Selv om orkanen «Florence» er nedgradert til et tropisk lavtrykk, herjer den fortsatt med ødeleggende kraft øst i USA.

Så langt er minst 17 mennesker bekreftet døde etter orkanen, blant dem en tre måneder gammel baby som mistet livet da et tre falt ned over campingvognen hun bodde i.

Store ødeleggelser langs kysten av Nord-Carolina, som her ved Atlantic Beach, etter «Florence». Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Verdifulle tomter

Nord-Carolina har flere hundre kilometer kystlinje og mange av USAs flotteste strender.

I 2010 la Nord-Carolinas kystressurs-kommisjon frem en alarmerende rapport om hvor mye havet vil stige.

Rapporten anslo at havet utenfor delstaten vil stige med 99 centimeter frem til år 2100, mens de mest ekstreme modellene pekte mot at en stigning på 140 centimeter.

Tomtene langs kysten er verdifulle og vedtaket i 2012 var støttet av eiendomsmeglere og eiendomsutviklere.

Det førte til det republikanske flertallet i delstaten la frem og fikk vedtatt en lov om at planleggere skulle se bort fra klimaendringer.

– Forskerne brukte en modell som var den mest ekstreme i verden. Vi må bruke vitenskap som alle kan stole på før vi lager lover i Nord-Carolina som påvirker verdien av tomter langs kysten, sa representanten bak forslaget, republikaneren Pat McElraft.

Det demokratiske mindretallet argumenterte mot forslaget og sa at det gjorde delstaten til latter.

Blant dem som tok opp vedtaket var komikeren Stephen Colbert:

– Hvis forskning gir et svar du ikke liker, vedta en lov som sier at svaret er ulovlig. Dermed er problemet løst, var en av Colberts kommentarer, ifølge The Guardian.

Kart over antatt nedbørsmengder på grunn av orkanen «Florence». Kartet til venstre er uten å kalkulere inn global oppvarming, mens det til venstre har tatt høyde for global oppvarming. Foto: Faksimile

50 prosent mer regn

I stedet for å oppføre seg slik republikanerne i Nord-Carolina ønsket, har havet steget kraftig utenfor delstaten de siste årene.

En undersøkelse fra Den amerikanske geofysiske union (AGU) viser at havet utenfor Nord-Carolina steg med en tomme (2,54 cm) i året fra 2011 til 2015.

Det er i hovedsak to grunner til at global oppvarming fører til at havet stiger:

Is i Antarktis og Grønland smelter.

Havet blir varmere og varmt vann tar mer plass en kaldt vann.

De endelige målingene og analysene etter «Florence» er ikke klare, men i forrige uke la en gruppe amerikanske forskere frem anslag over hvilken påvirkning klimaendringer har hatt på orkanen.

Anslagene er at global oppvarming fører til over 50 prosent mer nedbør enn orkanen ville ført med seg under normale forhold.

I tillegg forsterkes nedbørsmengdene mest ved kysten, nettopp i de områdene det republikanske flertallet vedtok at man ikke skal ta hensyn til klimaendringer.