Hittil er 24 personer bekreftet smittet av koronaviruset. De var alle på de samme barene og nattklubbene som 29-åringen besøkte forrige helg. Mannen testet positivt etter besøkene.

Nå skal altså rundt 1900 andre personer spores opp og testes for koronasmitte, opplyser sørkoreanske helsemyndigheter. Men hele 7200 personer kan ha vært innom de fem utestedene i Itaewon, nabolaget som regnes som Seouls fremste utelivsdistrikt.

Helsemyndighetene regner det derfor som sannsynlig at flere personer har pådratt seg koronasmitte, skriver nyhetsbyrået Reuters.

De ber derfor alle som har besøkt de aktuelle nattklubbene og barene om å sette seg selv i 14-dagers karantene og sørge for å bli testet.

– Uforsiktighet kan lede til en eksplosjon av smittede, sa borgermester Park Won-Soon da han forklarte hvorfor barer og nattklubber må lukke dørene i hovedstaden.

Borgermesteren la til at det som er oppnådd av resultater i kampen mot det farlige koronaviruset, kan være truet på grunn av noen få uforsiktige mennesker.

Itaewon er kjent for sine spisesteder, puber, karaokebarer og nattklubber. Stedene ligger tett i tett i nabolaget som nå betegnes som en såkalt smitteklynge. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Testet og sporet

Sør-Korea har høstet internasjonal ros for måten de fikk kontroll over spredningen av viruset på. Landet var nummer to etter Kina som oppdaget koronasmitte i befolkningen.

Kun rundt 10.800 personer av landets 51,6 millioner innbyggere har vært bekreftet smittet med koronaviruset. 256 har dødd etter å ha utviklet covid-19.

Omfattende testing, rask oppsporing av mulig smittede og hyppig bruk av smittesporingsapp pekes på som tre av suksessfaktorene.

Frykter ny smittebølge

Sørkoreanerne har de siste to månedene levd med strenge, sosiale restriksjoner, selv om landet ikke har hatt samme grad av nedstengning som mange andre. Onsdag denne uken ble det gjort lettelser i en del av tiltakene.

Den sørkoranske fotballigaen er i gang igjen, med tomme tribuner og med strenge regler for spillerne på banen.

Skolene skulle ha startet opp 13. mai, men ifølge helseministeren vil de se an situasjonen et par dager, gitt de nye smittetilfellene.

President Moon Jae-in ber fortsatt sine landsmenn om å være disiplinerte i kampen mot koronaviruset. Foto: Ahn Young-joon / AP

Presidenten ber om forsiktighet

– Det er ikke over før det er over, understreket president Moon Jae-in i en tale til befolkningen søndag lokal tid.

Han oppfordrer folk til fortsatt å utvise forsiktighet og overholde alminnelige smittevernstiltak.

– Vi er i en langvarig krig mot viruset. Selv om dagliglivet nå vender tilbake, må vi alle ta forholdsregler for å unngå at det kommer en ny smittebølge, sa Moon.

Presidenten påpekte at de nye tilfellene viser at smitten uten forvarsel kan spre seg igjen, selv om man er kommet over i en stabiliseringsfase. Men Moon understreket at det foreløpig ikke er noen grunn til panikk.

34 mot 0 tilfeller

Det siste døgnet har 34 nye smittetilfeller blitt bekreftet. Det er den største daglige økningen på en måned.

De siste ukene har daglige, nye registrerte tilfeller vært mellom 0 og 10.

26 av de 34 nye smittede er hva myndighetene betegner som interne smittetilfeller, det vil si at personene er smittet innenfor landet. 24 av de 26 knyttes til utestedene den 29-årige smittede mannen besøkte, ifølge Koreas senter for sykdomskontroll og smittevern (KCDC).

De resterende 8 smittetilfellene er såkalte importerte tilfeller, hvor den smittede har brakt med seg smitten fra utlandet.

– Denne saken viser nok en gang hvor raskt dette viruset sprer seg og hvor smittsomt det er, sa KCDC-direktør Jeong Eun-kyeong på en pressekonferanse.

Landets medisinske eksperter antar at viruset og smitten sannsynligvis vil blusse opp igjen på et tidspunktet, som i høsten eller vinter.

Etablerer egne spesialistsykehus

Sør-Korea forsterker nå den nasjonale og lokale innsatsen, ut fra tanken om kampen mot koronaviruset sannsynligvis blir langvarig.

Det skal etableres et nytt nasjonalt forskningssenter og egne sykehus, som skal spesialisere seg på smittesporing og behandling av smittsomme sykdommer som koronaviruset og covid-19. Lokale myndigheter skal forsterkes med medisinske eksperter.