Foreslår ligastart med ansiktsmasker: – Det vil gi spelarane ei kjensle av klaustrofobi

I Tyskland håpar dei at Erling Braut Haaland og hans kollegaer i Bundesliga skal vere i gang med kampar 9. mai. Men først må smittevernet på plass.

Det er det tyske magasinet Der Spiegel som har fått tilgang til eit utkast til smittevern-retningslinjer som skal leggast fram for arbeidsdepartementet.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er skeptisk til spel med maske.

– Det blir veldig vanskeleg, eg vil seie håplaust, å bruke ansiktsmaske under ein kamp. Det vil gi spelarane ei kjensle av klaustrofobi, seier Torp.

«Om maskene sklir ned, blir kampen stoppa»

Eit av smitteverntiltaka som blir lansert, er at Haaland og dei andre spelarane i ligaen må bruke ei ansiktsmaske som «ikkje sklir ned ved spurtar, headingar eller taklingar».

«Skulle maskene skli ned, må kampen stoppast omgåande», heiter det vidare.

Og fordi maskene etter kvart blir våte av at spelarane pustar, må dei bytast minst kvart 15. minutt.

Alternativet i Tyskland er at kvart lag blir sett i karantene på eit hotell ut sesongen, som etter planen skal avsluttast 30. juni, skriv Der Spiegel.

– Personleg vil eg sjå på det som vanskeleg å bu på hotell utan å sjå familien dei neste fem vekene, seier Eintracht Frankfurt-spelar Danny da Costa.

Bayern München-stjerna Thomas Müller seier på si side til Bild at felles karantene kanskje er einaste måten å fullføre sesongen på.

Får ikkje snakke saman

I GANG: Bjørn Maars Johnsen og dei andre spelarane i øvste serien i Sør-Korea får spele konkurransekampar igjen frå 8. mai. Men det blir med maske, men utan å spytte eller snakke Foto: Ulsan Hyundai

Men medan oppstarting i Tyskland 9. mai er usikkert, er det klart at den koreanske ligaen får grønt lys for å starte opp igjen dagen før, 8. mai.

Bjørn Maars Johnsen blir dermed den første norske landslagsspelaren som får spele kampar igjen.

Men det blir utan lov til å spytte og snakke.

Den sørkoreanske K-ligaen i fotball blir sparka i gang meir enn to månader forseinka. Det vart bestemt under eit møte mellom klubbane fredag. Johnsen spelar for klubben Ulsan Hyundai.

Sesongen skulle eigentleg ha starta 29. februar, men vart utsett på grunn av virusspreiinga. No er forholda i landet slik at det er gitt grønt lys for oppstart.

Ifølgje nyheitsbyrået Yonhap må alle som er til stades utanom spelarane bruke maske, og spelarane får verken lov til å spytte på graset eller snakke med kvarandre på banen.

– Kommunikasjon er ein integrert del av fotballen

– Forbodet mot å spytte er greitt, men det er umogleg å spele fotball om vi ikkje får kommunisere med kvarandre, seier Incheon United-kaptein Kim Do-hyeok.

– Det er ukomfortabelt å prøve å gi spelarane beskjedar når eg må ha maske, men slik ting er no har vi ikkje noko val, seier Suwon-trener Kim Do-gyun.

Heller ikkje det kravet vil bli enkelt å handheve, meiner Carl-Erik Torp.

– Kommunikasjon ute på bana er ein integrert del av fotballen, og eit forbod blir umogeleg å handheve. Spelarane kjem til å snakke, og kva skal dommaren gjere då? spør han.

Kampane i dei første serierundane blir også spela for tomme tribunar.

Torp trur det er desperasjonen som alle land har etter å kome i gang igjen med fotballen, som får fram slike idear.

– Det er mykje pengar involvert. Derfor dukkar det nok opp i overkant kreative idear for å kome i gang igjen og redde stumpane av sesongen, meiner Torp.