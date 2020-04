Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forskere i Shanghai har funnet et overraskende lavt nivå på antistoffer hos pasienter som er utskrevet etter å ha vært smittet av covid-19, skriver South China Morning Post.

Ved andre koronavirus blir man immun, men de ferske funnene gjør at forskere er usikre på om man kan bli smittet flere ganger.

– Spørsmålet om immunitet er fortsatt veldig usikkert. Det handler først og fremst om hvor lenge man er immun, og om hvilken virusvariant man er immun mot, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Unge hadde lite antistoffer

MYE ARBEID GJENSTÅR: Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier det fortsatt er mye usikkerhet knyttet til koronaviruset og immunitet. Foto: Heiko Junge / NTB SCANPIX

Forskere ved Fudan-universitet analyserte blodprøvene til 175 pasienter utskrevet fra Shanghai Public Health Clinical Centre. De fant at nær en tredel hadde et lavt nivå av antistoffer.

I noen tilfeller fant de ikke antistoffer i det hele tatt. Om pasientene risikerer tilbakefall eller å bli smittet på nytt, må undersøkes i videre studier, skriver forskerne.

Studien fra Fudan-universitet er ikke fagfellevurdert, men skal være den første systematiske undersøkelsen av antistoffer fra covid-19-pasienter.

Alle pasientene som ble undersøkt hadde hatt milde symptomer.

Forskerne oppdaget at de eldre pasientene hadde høyere nivå av antistoffer enn de yngre.

Begrenset dokumentasjon

I en rapport som ble lagt ut tirsdag går FHI gjennom 16 forskningsartikler om dette temaet.

Konklusjonen er at mye er uvisst.

«Vi fant svært begrenset dokumentasjon om immunitet etter infeksjon med SARS-CoV-2,» skriver FHI.

Lege Trine Hessevik Paulsen ved FHI forteller at funnene fra Fudan University ikke inngår i FHI-rapporten, men at de nå har sett på studien etter henvendelse fra NRK. Hun sier FHI må se grundigere på studien, men at det er samsvar mellom deres rapport og funnene fra Fundan, blant annet når det gjelder andelen som utvikler antistoffer etter gjennomgått infeksjon.

– Vi vet fremdeles ikke om man blir helt (eller delvis) immun etter infeksjon, og hvor lenge man ev. vil være beskyttet. Man får trolig en viss beskyttelse mot re-infeksjon, men det er usikkerhet knyttet til varigheten av beskyttelsen, sier Hessevik Paulsen.

Funnene vil få stor betydning

I forrige uke uttalte FHI-forsker Petter Elstrøm til NRK at de gikk ut fra at man ville bli immun etter sykdommen, men at de ventet på flere resultater.

Funnene vil ha mye å si for arbeidet med en vaksine og med tanke på flokkimmunitet.

Storbritannia var ett av landene som i en tidlig fase satset på at en smittespredning skulle skape flokkimmunitet. 16. mars innførte regjeringen strengere tiltak.

Sverige har også snakket om flokkimmunitet, og senest onsdag morgen uttalte statsepidemiolog Anders Tegnell at sykdommen vil spre seg inntil de har nådd en immunitet i folket. «Noen annen måte å stoppe den på, finnes ikke», sa Tegnell.

Storbritannias helseminister Matt Hancock har sagt at regjeringen ser på muligheten for å utstede immunitetssertifikater, slik at de som har hatt sykdommen kan jobbe som normalt.

Dersom man ikke blir immun, eller om immuniteten er svært kortvarig, faller også denne løsningen.