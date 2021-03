Solberg inviterer Harris til Norge: – Tror hun kommer til å reise mer enn Biden

78 år gamle Joe Biden og 56 år gamle Kamala Harris ringer nå rundt til kolleger verden over.

President Biden har ringt over 20 statsledere, viser utskrifter fra Det hvite hus, mens visepresident Harris har snakket med lederne i Danmark, Frankrike, Canada, Israel, Australia og DR Kongo.

Statsminister Erna Solberg takket amerikanerne for samarbeidet og fortalte visepresident Kamala Harris at Norge har savnet USA de siste årene. Foto: Jil Yngland / NTB

I ettermiddag var det Norges tur.

– De lager seg en arbeidsdeling. Dette er en visepresident som kommer til å ha en sterk aktivitet inn i administrasjonen, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Kamala Harris har ikke vist mye interesse for hva som skjer utenfor USAs grenser før nå.

Nettstedet Politico skriver at Harris får et lynkurs i utenrikspolitikk samtidig som hun bygger et globalt kontaktnettverk.

USAs nestkommanderende ses på som mulig president når Biden gir seg.

– Jeg la merke til at hun hadde sittet fire år i sikkerhetskomiteen i Senatet. Forsvar og sikkerhet er en integrert del av amerikansk utenrikspolitikk, mener Solberg.

Erna Solberg har møtt Joe Biden flere ganger. Hun sier at det er hyggelig å få kontakt med visepresident Kamala Harris også og kaller det en langsiktig investering. Dette bildet er fra 2016 før en middag i Det hvite hus. Foto: Heiko Junge / NTB

I dag fikk statsministeren en ny bekreftelse på at USA opplever samarbeidet med Norge som viktig og godt. Ifølge Solberg uttrykte visepresidenten også ønske om å samarbeide mer med Norge om blant annet vaksiner, klima og miljø.

De to snakket også om Arktis, hvordan de kan fremme felles prioriteringer i FNs sikkerhetsråd, og det Solberg omtaler som «det gode samarbeidet i sikkerhetspolitikken».

Kamala Harris har hatt flere telefonmøter med utenlandske kolleger for å fremme president Joe Bidens diplomatiske agenda. Foto: Alex Brandon / AP

Statsministeren tror Kamala Harris kommer til å ha mye med utenrikspolitikken å gjøre selv om USA står overfor enorme utfordringer på hjemmebane.

– Jeg har mistanke om at hun kommer til å være mer reisende enn presidenten i framtida, sier Solberg.

Også den norske forsvarsministeren og utenriksministeren har snakket med sine nye amerikanske kolleger. Solberg sier at Norge har savnet USA på den multilaterale arenaen de siste årene.

– Jeg opplever dette som et samkjørt lederskap. Det virker som Harris har fått et tydelig ansvar for spørsmål om kvinner, utdanning og utvikling i Afrika, men klima og miljø var åpenbart også viktig, sier Solberg etter høflighetssamtalen.

Kamala Harris kan tjene på de nye kontaktene og kunnskapen hun tilegner seg dersom Joe Biden gir seg etter en periode i Det hvite hus. Foto: ERIN SCOTT / Reuters

Statsministeren inviterte Kamala Harris til Norge for å vise fram karbonfangst og -lagring (CCS), og lavutslippsteknologi i skipsfarten.

– Harris syns det høres spennende ut og har lyst å komme til Norge. Vi får jobbe med et besøk etter hvert, sier statsministeren.

Harris har ennå ikke ansvar for et konkret land eller område slik Joe Biden hadde som visepresident. President Obama ga Biden et spesielt ansvar for å følge opp forholdet til Ukraina og Irak, mens president Bush overlot til visepresident Dick Cheney å pleie forholdet til Pakistan og Afghanistan de siste årene.