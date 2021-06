Slo alarm om bygningsskader kort tid før kollapsen i Miami

For snart tre år siden advarte ingeniøren Frank Morabito om «store strukturelle skader» på den sammenraste bygningen i en rapport.

Konstruksjonsskadene måtte repareres raskt, ifølge ingeniøren.

Han slo alarm om at «manglende utskifting av vanntetting i nær fremtid vil føre til at omfanget av betongforringelsen ekspanderer eksponentielt».

Mye tyder på at skadene ikke ble reparert.

I et brev til beboerne to og et halvt år senere, skrev styrelederen Jean Wodnicki i Champlain Towers at konstruksjonsskadene som ble påvist var blitt «betydelig verre», ifølge USA Today.

SKADER: Parkeringshuset under inngangspartiet ved bygningen «avslørte også tegn på konstruksjonstretthet» og det var flere betydelige sprekker i betongen, ifølge rapporten. Foto: Skjermdump

Etter undersøkelsene i 2018 skrev Morabito blant annet at parkeringshuset under inngangspartiet og bassengområdet avslørte «tegn på konstruksjonstretthet», med flere betydelige sprekker i betongen.

«De synlige skadene i garasjen har blitt betydelig verre», skrev Wodnicki i et brev til beboerne datert 9. april i år.

Kostnader anslått til 130 millioner

«Når du visuelt kan se betongen sprekke, betyr det at armeringsjernet som holder det sammen, ruster og forverres under overflaten», advarte styrelederen.

I brevet varslet styrelederen om at prisen for å reparere skadene som ble påvist i 2018 var høy.

Hun viste til en pågående debatt blant noen av andelseierne. De hadde uttrykt motvilje til å sette i gang et større rehabiliteringsarbeid, som var anslått til å koste minst 15,5 millioner dollar, om lag 130 millioner kroner.

RUINER: Bilder tatt fredag fra luften over bygningskollapsen i Miami viser massive ødeleggelser. Over hundre personer er fortsatt savnet fredag ettermiddag.

– Mye av dette arbeidet kunne vært gjort eller planlagt i årene som har gått, men her vi er nå, skrev hun i brevet, som er bekreftet av en talsmann for styret i sameiet.

Ifølge Morabitos rapport var «hovedproblemet» ved Champlain Towers at bassengområdet og beplantingen ved inngangspartiet utenfor bygget var lagt «på en flat struktur».

Dette forhindret drenering av vann, noe som førte til skader på betongkonstruksjonene.

Så krater ved bassenget før kollapsen

Om skadene har bidratt til at bygget kollapset, vet man ikke. Det kan ta måneder, om ikke år med forskjellige undersøkelser før man med sikkerhet kan fastslå årsaken.

ADVARTE: Ingeniøren Frank Morabito advarte mot «store strukturelle skader» på bygningen i en tilstandsrapport datert 8. oktober 2018. Foto: Skjermdump

Men seks bygningseksperter mener ifølge Miami Herald det er sannsynlig at en strukturell søyle eller betongplate under bassengområdet ved inngangspartiet kollapset – noe som førte til at bygningen raste sammen.

Ingeniørene har basert sine vurderinger på offentlig tilgjengelige bevis. Deriblant bygningsplaner, inspeksjonsrapporter og overvåkningsvideoer.

Vurderingene styrkes av en beboer som er savnet etter tragedien.

Rett før bygget raste sammen ringte Cassie Stratton til sin ektemann. I telefonen fortalte at hun så et krater i bassengområdet.

Så ble samtalen brått brutt.

KOLLAPSET PÅ SEKUNDER: Overvåkningsbilder viser at boligblokka raste sammen på få sekunder

Stratton er blant 150 personer som fortsatt er savnet etter at bygningen kollapset torsdag i forrige uke. 12 er så langt bekreftet døde og redningsarbeidet pågår fortsatt.

Beboere har forlatt søsterbygget

Ifølge Florida-guvernør Ron DeSantis skal etterforskere fra den føderale institusjonen NIST, som blant annet gransket bygningskollapsene etter terrorangrepet i New York 11. september 2001, granske kollapsen.

Kun et kvartal unna den kollapsede bygningen i Surfside står søsterbygget med samme materiale og tilsvarende design.

Flere av beboerne der har evakuert seg selv fordi de frykter en ny kollaps.

Surfside-ordfører Charles Burkett sier at søsterbygget er undersøkt, og at det ikke er funnet noe som tyder på at bygget står i fare for å rase.

Det har derimot ikke overbevist alle.

– Jeg er livredd å skulle reise tilbake, sier Rebecca Weinstock, som de siste fire årene har bodd i sjette etasje med mannen.

Ordfører Burkett sier at en større inspeksjon vil gjennomføres tirsdag.

Han mener det ikke er noen grunn til å beordre en evakuering, men sier likevel at han ikke er sikker på om han ville blitt igjen.

– Om du hadde spurt meg om jeg ville sovet over i bygningen, ville jeg vært litt ... Jeg ville ikke gjort det før vi har gjennomgått undersøkelsen, sier han.

Tragedien preger ikke bare Florida, men hele USA. Torsdag skal president Joe Biden besøke ulykkesstedet og møte familiene til ofrene.