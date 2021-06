Rapport fra 2018 avslørte «store strukturelle skader» på kollapset bygning

To døgn etter at deler av den tolv etasjer høye bygningen Champlain Towers South kollapset i Miami er over 150 mennesker savnet. Fire personer er bekreftet omkommet.

Mens redningsmannskapene leter etter overlevende er det fortsatt ukjent hvorfor bygningen plutselig raste sammen.

– Mange mennesker i hele dette samfunnet, og egentlig i hele Florida, vil vite, hvordan kan en bygning bare kollapse slik? sa Floridas guvernør Ron DeSantis ifølge CNN fredag.

Lørdag morgen skriver Miami Herald at ingeniøren Frank Morabito advarte mot «store strukturelle skader» på bygningen i en tilstandsrapport datert 8. oktober 2018.

SKADER: Parkeringshuset under inngangspartiet ved bygningen «avslørte også tegn på konstruksjonstretthet» og det var flere betydelige sprekker i betongen, ifølge rapporten. Foto: Skjermdump

Rapporten ble frigitt av lokale myndigheter fredag. Det er ikke kjent om skadene har bidratt til at bygget kollapset.

Skader på betongkonstruksjonene

Ifølge rapporten var «hovedproblemet» ved Champlain Towers at bassengområdet og beplantingen ved inngangspartiet utenfor bygget var lagt «på en flat struktur». Dette forhindret drenering av vann, noe som førte til skader på betongkonstruksjonene.

ADVARTE: Ingeniøren Frank Morabito advarte mot «store strukturelle skader» på bygningen i en tilstandsrapport datert 8. oktober 2018. Foto: Skjermdump

«Problemet må løses raskt», skrev ingeniøren etter sine undersøkelser av bygget.

Han advarte mot at «manglende utskifting av vanntetting i nær fremtid vil føre til at omfanget av betongforringelsen ekspanderer eksponentielt».

Parkeringshuset under inngangspartiet ved bygningen «avslørte også tegn på konstruksjonstretthet» og det var flere betydelige sprekker i betongen, ifølge rapporten.

Det 40 år gamle bygget ligger like ved stranda i Surfside i Miami. Ifølge ingeniøren kan salt og saltvann ha ført til oppløsning av betongen og rust i armeringsjernet.

Klimaendringer har de siste årene ført til at vannstanden i havet har steget og at saltvann har trengt inn i bakken under bygget, ikke minst i forbindelse med orkaner og høyt tidevann som skjer stadig oftere.

Ifølge New York Times mener ingeniøren at den saltholdige luften langs kysten i Sør-Florida har bidratt til oppløsningstendensene i betongen.

Anbefalte reparasjoner i april

Miami Herald skriver at det så langt ikke er kjent om bygningsskadene ingeniøren advarte mot ble reparert. Ifølge New York Times forelå det planer om omfattende arbeider som snart skulle settes i gang, på bakgrunn av ingeniørens advarsler

I foreslåtte planer om å reparere og restaurere bygningen som ble utarbeidet i april i år, anbefalte Morabitos firma betydelige reparasjoner av betongen ved bassengområdet, samt grunnmurer.

Advokaten Kenneth S. Direktor, som er tilknyttet leilighetsbygget, sa torsdag til The New York Times at det var avdekket skader på betongen og rustent stål i konstruksjonen som skulle utbedres, men at ingenting som var oppdaget indikerte at bygget kunne kollapse.

Har sunket siden 90-tallet

En studie fra i fjor viste at Champlain Towers South har sunket to millimeter årlig siden 1990-tallet, skriver flere amerikanske medier.

Forskeren Shimon Wdowinski ved instituttet for jord- og miljøvitenskap ved det internasjonale universitetet i Florida ledet studien.

Han sier han umiddelbart tenkte på Champlain Towers South da han så nyheten om bygningskollapsen i Miami.

– Da jeg hørte at en bygning hadde kollapset, tenkte jeg med en gang at det måtte være den bygningen. Da jeg så det på TV, tenkte jeg «å Gud, vi oppdaget det i fjor», sier han til USA Today.