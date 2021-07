– Vi har tatt den ekstremt vanskelige avgjørelsen om å gå over fra et søk- og redningsoppdrag til å bare lete, sa ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade fylke onsdag.

Så langt er det ikke funnet noen nye overlevende. Dermed er den 15 år gamle gutten som ble hentet ut det første letedøgnet, foreløpig den eneste som er funnet i live.

Til nå er 54 personer funnet døde i den sammenraste blokkruinen. 86 personer er fortsatt savnet, skriver The New York Times.

På søndag kveld ble delen av boligkomplekset som ikke ramlet sammen, tatt ned på en kontrollert måte. Frykten var at uværet Elsa skulle velte de 12.-etasjer som stod igjen etter kollapsen over bygningsrestene hvor letearbeidet pågår.

Håpet var å komme inn til blokkens parkeringskjeller, som etter ekspertenes mening kunne inneholde store nok luftlommer til at beboere kunne overlevd der noen dager.

Folk samlet seg ved minnesmerket til ofrene av boligkollapsen i Florida etter det ble meldt at letemannskapet ikke lenger skal lete etter personer i livet. Foto: Anna Moneymaker / AFP

De første familiene fikk mandag holde begravelse for sine døde, etter at den formelle identifiseringsprosessen var ferdig, nær to uker etter katastrofen rammet.

Minst én død av stormen Elsa

Elsa har forårsaket tap av minst ett menneskeliv i Florida, mens flere er blitt skadd i nabodelstaten Georgia.

Ni timer etter å ha truffet ved Floridas vestkyst mot Mexicogolfen var stormøyet sørøst i Georgia rundt klokka 20 lokal tid onsdag.

Florida ser ut til å ha blitt spart for de verste materielle skadene, men fortsatt har Elsa brakt med seg voldsomt regnvær og ført til flere tornadovarsler.

I Jacksonville døde en person onsdag da et tre veltet over to biler.

Ikke langt unna, i fylket Camden i Georgia, ble rundt ti personer skadd da en mulig tornado rammet en campingplass. De er fraktet til sykehus, men skadeomfanget er uklart. Enkelte bygninger på en militærbase i nærheten skal også ha fått skader.

Regnet fra uværet Elsa har kommet til Key West. Bildet er tatt ved Duval Street i byen den 6. juli. Foto: Rob O'neal / AP

Ifølge prognoser fra orkansenteret NHC vil den tropiske stormen bevege seg innover det sørøstlige USA på torsdag.

Meteorologene varsler kraftig regn, voldsomme vindkast og stormflo på opptil halvannen meter.

Elsa herjet i helgen og i starten av uken med øystatene i Karibia.

På Hispaniola, som består av statene Den dominikanske republikk og Haiti, er to personer døde som følge av Elsas herjinger. Også på St. Lucia gikk et menneskeliv tapt.