Bygningssjefen hevdet den sammenraste blokka var i «veldig god stand»

Ingeniøren Frank Morabito advarte mot «store strukturelle skader» på bygningen i en tilstandsrapport datert 8. oktober 2018.

Ifølge Morabitos rapport var «hovedproblemet» ved Champlain Towers at bassengområdet og beplantingen ved inngangspartiet utenfor bygget var lagt «på en flat struktur». Dette forhindret drenering av vann, noe som førte til skader på betongkonstruksjonene.

«Problemet må løses raskt», skrev ingeniøren etter sine undersøkelser av bygget.

Morabito advarte mot at «manglende utskifting av vanntetting i nær fremtid vil føre til at omfanget av betongforringelsen ekspanderer eksponentielt».

Rapporten ble frigitt av lokale myndigheter fredag. Det er foreløpig ikke kjent om skadene ingeniøren advarte om bidro til at bygget kollapset.

Beroliget beboerne i møte

Én måned etter at ingeniøren slo alarm var beboerne og styremedlemmer i blokka samlet til et møte. Der var bygningens tilstand tema, ifølge Miami Herald.

Til stede på møtet var også bygningssjefen hos de lokale myndighetene i Surfside, Ross Prieto.

RUINER: Bilder fra luften fredag viser massive ødeleggelser etter bygningskollapsen i Miami.

Ifølge dokumentasjon fra myndighetene og radiostasjonen NPR hadde bygningssjefen fått tilsendt rapporten, som avslørte «tegn på konstruksjonstretthet» under inngangspartiet og bassengområdet, før møtet.

Til tross for de alarmerende funnene ingeniøren varslet om, beroliget myndighetenes representant beboerne og hevdet at bygningen var i «veldig god stand» ifølge et møtereferat NPR har lest.

Opplysningene blir bekreftet av Susana Alvarez som var til stede på møtet i november 2018. Hun overlevde da bygningen raste sammen.

TRAGEDIE: Over 150 personer er savnet og ni er bekreftet døde etter at bygningen kollapset torsdag i Surfside i Miami. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

– Vi satt i møte med byens myndigheter. De sa til oss at bygningen ikke var i dårlig skikk. Ingen har noen gang fortalt oss at bygningen var i så dårlig skikk. Ingen, sier hun til radiostasjonen.

Myndighetene opplyser at bygningssjefen ikke lenger jobber for byen Surfside. Hverken han eller myndighetene har kommentert saken eller besvart gjentatte henvendelser fra NPR.

Så krater ved bassenget før kollapsen

Seks ingeniører Miami Herald har intervjuet, mener det er sannsynlig at en strukturell søyle eller betongplate under bassengområdet kollapset, og gjorde at boligblokka raste sammen.

Ingeniørene har basert sine vurderinger på offentlig tilgjengelige bevis. Deriblant bygningsplaner, inspeksjonsrapporter og overvåkningsvideoer.

SKADER: Parkeringshuset og bassengområdet under inngangspartiet ved bygningen «tegn på konstruksjonstretthet» og det var flere betydelige sprekker i betongen, ifølge rapporten. Foto: Skjermdump

Vurderingene styrkes av en beboer som er savnet etter tragedien.

Rett før bygget raste sammen ringte Cassie Stratton til sin ektemann. I telefonen fortalte at hun så et krater ved bassengområdet.

Så ble samtalen brått brutt.

Ifølge ingeniørene er det trolig at området ved bassenget kollapset ned i garasjen og dannet et krater ved midtseksjonen av bygningen som deretter kollapset, skriver avisen.

Tegn på konstruksjonstretthet

Ingeniøren Greg Batista har reparasjon av betong som fagfelt. Han jobbet med bygningens bassengområde i 2017.

Batista mener måten bygget raste sammen på, tilsier at kollapsen først oppstod der.

ADVARTE: Ingeniøren Frank Morabito advarte mot «store strukturelle skader» på bygningen i en tilstandsrapport datert 8. oktober 2018. Foto: Skjermdump

Gene Santiago er byggingeniør og bygginspektør. Også han mener konstruksjonen ved bassengområdet kan forklare hvorfor bygget raste sammen, skriver Miami Herald.

Han viser til Morabitos inspeksjon fra 2018, der det ble advart om store konstruksjonsskader under bassengområdet. Bygningskollapsen i Miami

I rapporten slo Morabito alarm om at «manglende utskifting av vanntetting i nær fremtid vil føre til at omfanget av betongforringelsen ekspanderer eksponentielt» og at parkeringshuset under inngangspartiet ved bygningen avslørte «tegn på konstruksjonstretthet» og med flere betydelige sprekker i betongen.

Anbefalte dyre reparasjoner i april

Ifølge Miami Herald er det så langt ikke er kjent om bygningsskadene ingeniøren advarte mot ble reparert.

New York Times melder at det forelå det planer om omfattende arbeider som snart skulle settes i gang, på bakgrunn av ingeniørens advarsler.

De anbefalte reparasjonene Morabito foreslå ville kostet rundt 9,1 millioner dollar. Det tilsvarer mer enn 77 millioner norske kroner. Dette kommer frem i e-poster som nylig er offentliggjort, melder AP.