Dette tror ekspertene forårsaket bygningskollapsen i Miami

En rapport fra 2018 som NRK omtalte i går, avslørte «store strukturelle skader» på bygningen som kollapset i Miami.

Frank Morabito er ingeniøren bak rapporten. Han slo alarm og advarte om at «problemet må løses raskt», etter sine undersøkelser av bygget for tre år siden.

Ifølge ingeniøren var «hovedproblemet» ved Champlain Towers at bassengområdet ved inngangspartiet utenfor bygget var lagt «på en flat struktur». Dette forhindret drenering av vann, noe som førte til skader på betongkonstruksjonene.

Om skadene har bidratt til at bygget kollapset, vet man ikke. Det kan ta måneder, om ikke år med rettsmedisinske undersøkelser å fastslå årsaken.

Men seks eksperter mener allerede nå at det er sannsynlig at en strukturell søyle eller betongplate under bassengområdet kollapset - og førte til at bygningen raste sammen. Det skriver Miami Herald søndag.

Så krater ved bassenget før kollapsen

Ingeniørene har basert sine vurderinger på offentlig tilgjengelige bevis. Deriblant bygningsplaner, inspeksjonsrapporter og overvåkningsvideoer.

Vurderingene styrkes av en beboer som er savnet etter tragedien. Rett før bygget raste sammen ringte Cassie Stratton til sin ektemann. I telefonen fortalte at hun så et krater i bassengområdet.

Så ble samtalen brått brutt.

Bilder tatt fredag fra luften over bygningskollapsen i Miami viser massive ødeleggelser. Over hundre personer er fortsatt savnet fredag ettermiddag.

Ifølge ingeniørene er det trolig at området ved bassenget kollapset ned i garasjen og dannet et krater ved midtseksjonen av bygningen som deretter kollapset.

Ingeniøren Greg Batista har reparasjon av betong som fagfelt. Han jobbet ved bygningens bassengområde i 2017.

Batista mener måten bygget raste sammen på, tilsier at kollapsen først oppstod ved bassengområdet.

Tegn på konstruksjonstretthet

Gene Santiago er byggingenior og bygginspektør. Også han mener konstruksjonen ved bassengområdet kan forklare hvorfor bygget raste sammen.

Han viser til Morabitos inspeksjon fra 2018, da han advarte om «store strukturelle skader» under bassengområdet.

I rapporten slo Morabito alarm om at «manglende utskifting av vanntetting i nær fremtid vil føre til at omfanget av betongforringelsen ekspanderer eksponentielt».

Parkeringshuset under inngangspartiet ved bygningen «avslørte også tegn på konstruksjonstretthet» og det var flere betydelige sprekker i betongen, ifølge rapporten.

Anbefalte dyre reparasjoner i april

Ifølge Miami Herald er det så langt ikke er kjent om bygningsskadene ingeniøren advarte mot ble reparert.

Ifølge New York Times forelå det planer om omfattende arbeider som snart skulle settes i gang. Dette på bakgrunn av ingeniørens advarsler.

I april i år ble det utarbeidet foreslåtte planer om å reparere og restaurere bygningen.

I rapporten sto det blant annet at bassengdekket i bygningen hvilte på en betongplate. Denne betongplaten hadde «store strukturelle skader» som krevde grundige reparasjoner. Rapporten avdekket også "rikelig sprekkdannelse" av betongsøyler, bjelker og vegger i parkeringshuset.

Morabitas firma anbefalte betydelige reparasjoner av betongen ved bassengområdet, samt grunnmurer.

Deler av en leilighetsbygning raste sammen i Miami natt til torsdag.

De anbefalte reparasjonene ville kostet rundt 9,1 millioner dollar. Det tilsvarer mer enn 77 millioner norske kroner. Dette kommer frem i e-poster som nylig er offentliggjort, melder AP.

Dødstallet stiger

Det er nå fire døgn siden boligblokken kollapset.

Per søndag ettermiddag er det ni personer som er bekreftet døde. Flere av dem er identifisert.

Mer enn 150 personer er fortsatt savnet. Derfor vil dødstallene sikkert øke de kommende dagene.

Søk- og redningsmannskaper fra hele USA er hentet inn for å bidra i arbeidet i Miami. Det er også hentet inn forsterkninger fra andre land.

Ordfører i Miami, Danielle Levine Cava, sier at tjenestemenn nå har ærlige samtaler med de pårørende.

– Brannmannskapene og de andre som har orientert dem, er veldig direkte om situasjonen. De forteller at vi fortsetter å lete og håper å finne mennesker. Men de er absolutt klar over at vi finner rester og til med kroppsdeler. Så de er forberedt på det, sier Levine Cava til avisen Miami Herald.