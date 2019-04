Slik kan Frode Berg ha gått i en planlagt felle

Hvordan kunne norsk e-tjeneste ta sjansen på å gjennomføre en slik operasjon uten at de hadde full kontroll på at Berg ikke utsatte seg for noen risiko?

Når den russiske statsadvokaten Milana Digajeva i Moskva byrett tirsdag kommer med sin prosedyre i saken mot Frode Berg, kommer hun til å legge vekt på at den 63 år gamle pensjonerte norske offiseren var en del av en større etterretningsoperasjon, styrt av norsk og vestlig etterretning.

Statsadvokat Milana Digajeva utenfor Moskva byrett. Foto: Morten Jentoft

Målet var, ifølge den russiske etterretningstjenesten FSB, å få ut informasjon om nye russiske atomubåter, som særlig fra amerikansk hold blir sett på som den største trussel mot USA posisjon som verdens ledende militærmakt.

Digajeva var ordknapp da hun møtte norsk presse etter rettsmøtet 3. april. Men overfor russiske medier dagen før sa hun at Berg ble arrestert da han skulle formidle kontakt og penger til en som samarbeidet med FSB.

Denne uttalelsen viser at FSB lenge hadde hatt kontroll på i alle fall en av de personer som Frode Berg er anklaget for å ha vært kurer, eller kontaktperson for, under sine turer til Russland fra 2015 til 2017.

Grunnlaget for arrestasjonen

Allerede noen uker etter at det i desember 2017 ble kjent at Berg var arrestert for spionasje, var det flere av oss journalister som fikk tilgang til dokumentet som er grunnlaget for at FSB fikk ham fengslet.

Der står det at han er mistenkt for å ha formidlet informasjon om hvor den russiske borgeren V.A. Zemljakov skal sende hemmeligstemplet informasjon om den russiske Nordflåten. Disse opplysningene skal ha vært lagret elektronisk på et minnekort. Det står også at Berg skal ha forsøkt å sende 3000 euro til den samme Zemljakov.

Disse opplysningene kombinert med det som statsadvokat Digajeva har sagt, gir oss et bilde om hva som er grunnlaget for at Berg nå står anklaget etter spionparagrafen.

Inngangen til Isolator nummer 2, FSBs varetektsfengsel Lefortovo i Moskva. Her har Frode Berg sittet i over 16 måneder. Foto: Morten Jentoft

Finnes V.A. Zemljakov?

For i følge Milana Digajeva skal den samme Zemljakov altså har operert under kontroll av FSB, det vil si at da Frode Berg kom til Moskva skulle han sende penger og informasjon til en person som opererte som en slags dobbeltagent.

Vi vet lite om den samme Zemljakov. NRK har forsøkt å oppspore ham, uten å lykkes. Men etternavnet er ikke uvanlig i Russland, men det kan være et konstruert navn der FSB har spilt et spill norsk etterretning ikke har klart å gjennomskue.

Bergs russiske advokat Ilja Novikov har opplyst at Berg har sagt at pengene skulle sendes til en kvinne ved navn Natalija.

Hva som er forbindelsen mellom denne kvinnen og Zemljakov vet vi ikke, men det kan tenkes at norsk etterretning har trodd at hun bare skulle formidle pengene videre til mannen som var deres kontakt, V.A. Zemljakov.

Ilja Novikov sammen med sin assistent Petr Anasjkin under rettssaken mot Frode Berg. Foto: Morten Jentoft

Har Aleksej Zjitnjuk noe med Berg-saken å gjøre?

Vi får med det første neppe vite så veldig mye mer om dette. Størsteparten av dommen mot Frode Berg, som er ventet å falle 16. april, blir hemmeligstemplet.

Et annet navn som har vært framme i saken, er den tidligere politimannen Aleksej Zjitnjuk. I motsetning til den mystiske Zemljakov, har det vært mulig å spore ham opp, og NRK har også vært utenfor hans tidligere arbeidsplass i Moskva.

Aleksej Zjitnjuk jobbet her, på politistasjonen i bydelen Medvedkovo nord i Moskva fram til 2015. Foto: Morten Jentoft

Zjitnjuk ble arrestert noen dager før Frode Berg, men ifølge advokat Ilja Novikov er det ingen direkte forbindelse mellom de to sakene. Aleksej Zjitnjuk ble 11. desember 2018 dømt etter paragraf 275 i den russiske straffeloven, landsforræderi.

Han skal ha utnyttet sin stilling som en sikkerhetsvakt til å få tak i det som FSB betegner som hemmeligstemplet materiale. Han soner nå en dom på 13 år i fengsel.

Hvorfor ble ikke Berg «skygget» av e-tjenesten?

Har dermed Bergs «kurer-turer til Russland helt fra starten vært en del av en operasjon der FSB ønsket:

Å sende verdiløs og til dels falsk informasjon til Norge og vestlig etterretning? På sikt å klare å arrestere en agent i Russland, som seinere kan brukes til å diskreditere norsk etterretning og på sikt kanskje oppnå politisk gevinst?

Mange, inkludert til erfarne norske etterretningsmannen Ola Kaldager, har i flere intervjuer sagt at det som har skjedd rundt Frode Berg framstår som en svært amatørmessig operasjon fra norsk etterretnings side.

I slike tilfeller burde man fra et tidlig tidspunkt skygget ham for å se om FSB på noen måte hadde fått snusen i det som foregikk.

Ingenting tyder på at dette har skjedd, selv om norsk etterretning så langt har vært taus om saken.

Den russiske presidenten Vladimir Putin har selv sin bakgrunn fra FSBs forgjenger KGB, og seinest i begynnelsen av mars skrøt han av effektiviteten til sin sikkerhetstjeneste, som bare i 2018 avslørte 600 spioner.

Og Berg er uten tvil en enorm prestisjeseier for Russland og FSB, som de nok kommer til å utnytte for det saken er verdt.

Under sitt møte med den norske statsministeren Erna Solberg tirsdag, kommer Putin trolig til å si at Berg vil få en rettferdig behandling av det russiske rettssystemet.

Mer kan neppe den norske statsministeren håpe på nå. Men det at hun og Norge nå bryter fem års boikott av besøk i Russland på høyeste politisk nivå, er i seg selv en seier for Russland og Putin.

Så spørs det om det etter en fellende dom neste uke er mulig å få til en løsning mellom Norge og Russland som gjør at Frode Berg kan komme hjem til familien i Kirkenes. Det kommer til å kreve kløkt og kreativitet til å få det til.