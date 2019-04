Aktor: Disse ubåtene var målet til Frode Berg

I dag begynte de reelle rettsforhandlingene i spionsaken mot Frode Berg.

Advokat Ilja Novikov antyder overfor NRK at saken vil bli behandlet i dag og to dager i neste uke, og at saken trolig avsluttes 16. april.

Det er mange vakter til stede foran rettssal 507 også i dag, og vaktene håndhever fotoforbudet strengt.

Forhandlingene går bak lukkede dører. Likevel har det kommet litt informasjon om hva aktoratet kommer til å gjøre.

– Hadde en mer aktiv rolle

Aktoratet vil føre vitner som kobler Frode Berg til en etterretningsoperasjon som hadde som mål å skaffe hemmelig informasjon om et av de viktigste våpnene i det russiske arsenalet.

Atomubåtene i Yasen-klassen skal etter planen danne ryggraden i den russiske flåten av angrepsubåter.

Aktoratet sa til russisk media tirsdag kveld at Berg ikke var en uvitende kurer, men at han hadde en mye mer aktiv rolle i etterretningsoperasjonen. Ifølge russiske medier påstår aktoratet at Berg var sendt ut for å hente informasjon om de nye russiske ubåtene.

RIA Novosti og Interfax er blant mediene som har meldt dette.

Advokaten til Frode Berg ønsket ikke å kommentere påstandene fra aktoratet da han snakket med NRK onsdag morgen.

STILLEGÅENDE: Skroget og fremdriftssystemet til K-560 Severodvinsk er utformet for å gjøre den vanskelig å oppdage. Foto: Wikimedia

Et potent våpen

Yasen-klassen bygges nå ved verftet til Sevmash i byen Severodvinsk. To ubåter er ferdige, en er i aktiv tjeneste, mens den andre er under uttesting. Byggingen av den første i klassen K-560 Severodvinsk ble egentlig startet i 1993, men ble ikke fullført før i 2010.

Søsterfartøyet K-561 Kazan, og de kommende i klassen, vil ha vesentlige oppgraderinger.

I et lengre intervju med nyhetsbyrået Interfax sier direktøren for skipsverftet, Mikhail Budnitsjenko at de nå jobber for fullt med å fullføre to nye atomubåter i klassen. Det er planlagt at den russiske marinen skal ha åtte slike ubåter, skriver USNI-News. Andre kilder opplyser at målet er 12 ubåter.

– Dette er noe helt nytt for marinen, sier Budnitsjenko.

– For første gang vil vi ha en ubåt som ikke bare kan nedkjempe mål på overflaten og under vann, men også fungere som strategisk avskrekking på grunn av farten, missilene som kan angripe land og at den er så vanskelig å oppdage, opplyser Budnitsjenko.

Dette synet blir støttet av analysebyrået Janes, som mener våpnene ubåten har gjør at Russland lettere kan angripe mål (PDF).

AVANSERT VÅPEN: Kryssermissilet Kalibr har lang rekkevidde. Russerne har brukt det til å treffe mål i Syria fra ubåter i Middelhavet. Foto: Wikimedia

Bekymrer amerikanerne

Sjefen for de amerikanske styrkene i Europa, admiral James G. Foggo sa i oktober i fjor at de nye ubåtene til russerne er en reell trussel.

– Overflateskipene til russerne kan ikke konkurrere mot våre skip. Det er under vann at russerne ser en mulighet, sa Foggo til The National Interest.

Han er spesielt bekymret for Yasen-klassen, fordi de kan utstyres med langtrekkende, kryssermissiler. Ett av dem er 3M-14T Kalibr med en rekkevidde på opp til 2500 kilometer.

– Uansett hvor en slik ubåt er i farvannene rundt Europa, så kan de nå alle hovedstedene med dette våpenet, sier Foggo.

LANGTREKKENDE: K-560 Severodvinsk skyter ut et kryssermissil. Foto: Ru.mil

Meget stillegående

Yasen-klassen er fjerde generasjon russiske atomubåter. De skal være bygd med et skrog som gjør den vanskeligere å oppdage med sensorer som benytter magnetfelt.

Amerikanske «Office of Naval Intelligence, ONI» mener ubåten også er meget stillegående.

– Den stillere enn våre Los Angeles-klasse angrepsubåter, men ikke så stille som Seawolf-klassen eller Virginia-klassen, skriver ONI.

– Men russerne er aldri langt bak oss i denne typen teknologi, og de bygger allerede forbedrede utgaver av båter i Yasen-klassen.

Ut fra hva ONI skriver, kan det virke som amerikansk etterretning sitter på mye informasjon om Yasen-klassen.