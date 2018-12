Tidigere russisk politimann dømt til 13 års fengsel

Aleksej Zjitnjuk ble pågrepet for å ha overlevert dokumenter tilknyttet den russiske marinen til Frode Berg, melder nyhetsbyrået AFP.

Rettssaken foregikk i en lukket rett der alt er strengt hemmelig, men en talsmann for retten opplyste om resultatet av rettssaken.

Blir sendt til fangeleir

Aleksej Zjitnjuk er dømt til fengsel i 13 år for forræderi mot fedrelandet og vil bli sendt til en fangeleir med et strengt regime. Han kunne fått inntil 20 år.

Han er også fratatt sin grad som tidligere politimann, melder nyhetsbyrået Interfax. Spionsiktede Frode Berg er ikke nevnt i denne forbindelse.

I 2015 sluttet Zjitnjuk i politiet og begynte i sikkerhetsavdelingen i et selskap som solgte elektronikk til sjøforsvaret. Han ble arrestert av det russiske sikkerhetspolitiet 30. november 2017. Siden da har han vært i arrest i Lefortovo fengsel, og under denne tiden anket han fengslingen, som ble avvist.

TV-kanalen NTV melder at dommen var for et langvarig samarbeid med Frode Berg. Zjitnjuk skal ha fått penger av Berg for opplysninger om marinen. Disse skal ha blitt videreformidlet til amerikansk etterretning, hevder TV-stasjonen.

– Betyr ikke noe for saken mot Frode Berg

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB på Teaterplassen i Moskva 5. desember. Han har siden da sittet i fengsel i Moskva, siktet for spionasje mot Russland til fordel for Norge. Han risikerer opp mot 20 års fengsel.

Anklagene mot Berg går på at han skal ha mottatt hemmelige dokumenter som inneholdt opplysninger om den russiske marineflåten. Dokumentene skal ha blitt overlevert av Aleksej Zjitnjuk.

Frode Bergs forsvarer Ilja Novikov sier til NRK at dommen mot Aleksej Zjitnjuk, ikke betyr noe for saken mot Frode Berg.

– Straffeutmålingen betyr heller ikke noe. De to personene og sakene er ikke direkte knyttet til hverandre, men russiske myndigheter kan koble dem sammen dersom de ønsker å gjøre det, sier han til NRK.

