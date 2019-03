Norge forbereder seg på propagandakrig fra Russland

Etter det NRK kjenner til har det vært møter på høyt nivå, der blant andre representanter fra det norske utenriksdepartementet, etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste har deltatt.

Her har det vært drøftet på hvilken måte Norge skal møte den oppmerksomheten som kommer når saken mot Frode Berg kommer opp for retten i Moskva, trolig en gang før sommeren.

– Jeg tror at norske myndigheter må være forberedt på at Russland kan velge en veldig konfronterende linje, hvor særlig den norske etterretningstjenesten og norske myndigheter fremstilles som skruppelløse aktører som utnytter en velvillig norsk tjenestemann.

RUSSLAND-EKSPERT: Jardar Østbø er førsteamanuensis og forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Morten Jentoft

Det sier Jardar Østbø, førsteamanuensis og forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), der han særlig jobber med å analysere maktforholdene i Russland.

Han mener det ikke er utenkelig at Russland kan komme til å bruke rettssaken mot Frode Berg politisk, og på en måte som norske myndigheter må forholde seg til.

Det norske utenriksdepartementet har ikke ønsket ikke å kommentere denne konkrete saken. I en generell kommentar sier konstituert kommunikasjonssjef Kristin Enstad at utenrikstjenestens oppgave er å yte konsulær bistand til Frode Berg.

– Vi arbeider med å ivareta Frode Bergs interesser, blant annet gjennom besøk i fengselet, praktisk bistand og ved å være til stede på rettsmøter, skriver Enstad i en e-post til NRK.

– Saken sendes til statsadvokaten

Frode Bergs advokat, Ilja Novikov, opplyser til NRK at den russiske sikkerhetstjenesten FSB er ferdig med etterforskningen av saken mot den spionsiktede nordmannen.

FORSVARER: Ilja Novikov er Frode Bergs forsvarer. Foto: Morten Jentoft / NRK

– 11. mars sendes saken over til den russiske statsadvokaten, sier Novikov.

Han regner med at statsadvokaten sender saken videre til domstolen i slutten av mars. Det betyr at selve rettssaken kan starte i april, tror Novikov.

Ifølge russisk lov kan Frode Berg holdes varetektsfengslet i et og et halvt år, altså senest fram til 5. juni 2019. Blir han dømt kan han bli sendt til en fangeleir et sted ute på den russiske landsbygda.

Sier han var på oppdrag for e-tjenesten

Frode Berg ble arrestert i sentrum av Moskva 5. desember 2017, og er anklaget for spionasje etter paragraf 276 i den russiske straffeloven. Strafferammen er mellom 10 og 20 år i fengsel.

Berg har innrømmet at han har vært på oppdrag for norsk etterretningstjeneste flere ganger i Russland, men at det eneste han har gjort er å postlegge brev med beskjeder og penger til kontaktpersoner i Russland. Han og hans forsvarere nekter for at han aktivt har samlet inn hemmeligstemplet materiale.

Frode Berg bekreftet også overfor NRK navnet på den offiseren i norsk etterretningstjeneste som vervet ham til oppdragene, et navn han tidligere hadde gitt til sine advokater.

Det er den russiske sikkerhetstjenesten FSB som har hatt hånden på Frode Berg-saken helt siden starten, og de står for en svært tøff linje overfor Norge og Vesten, ifølge Jardar Østbø i IFS.

VIDEO: I desember 2017 ble tidligere grenseinspektør Frode Berg arrestert i Moskva, mistenkt for spionasje. Han risikerer inntil 20 års fengsel. Men hvem rekrutterte den pensjonerte grenseinspektøren, og hvordan har kona og dattera hatt de siden arrestasjonen? Vil norske myndigheter ta på seg noe ansvar for spionsaken? Du trenger javascript for å se video. VIDEO: I desember 2017 ble tidligere grenseinspektør Frode Berg arrestert i Moskva, mistenkt for spionasje. Han risikerer inntil 20 års fengsel. Men hvem rekrutterte den pensjonerte grenseinspektøren, og hvordan har kona og dattera hatt de siden arrestasjonen? Vil norske myndigheter ta på seg noe ansvar for spionsaken?

– FSB står for konfrontasjon

– FSB har sitt eget verdensbilde som går på konfrontasjon mellom Russland og Vesten, og de ønsker nok å framstå som den sterke part i denne konflikten, sier Østbø.

– Men man ser også den klassiske konflikten i det russiske samfunnet mellom de mer liberale kreftene og dem som ønsker konflikt, og det kan fort gjenspeile seg i Frode Berg-saken, fortsetter forskeren.

I LØPET AV VÅREN: Selve rettssaken mot Frode Berg starter trolig en gang før sommeren Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Han legger til at det russiske utenriksdepartementet tradisjonelt er orientert mot dialog.

– Men de er også avhengig av de signalene som kommer over for. Kommer det signaler derfra om at det skal kjøres hardt, så må de rette seg etter dette.

Hva mener Putin?

Jardar Østbø vet ikke om arrestasjonen av en norsk grenseoffiser er en sak som har havnet helt oppe hos den russiske presidenten Vladimir Putin. Men det er ikke utenkelig at signaler fra ham eller hans innerste krets, der mange har tette bånd til FSB, kan legge føringer for hva slags linje Russland kommer til å legge seg på overfor Norge i forbindelse med rettssaken. Putin har selv bakgrunn som etterretningsoffiser i FSBs forgjenger KGB.

– Putin har mange hensyn han må forholde seg til. Han har en innenrikspolitisk opinion samtidig som han er opptatt av utenrikspolitikk. Norge er en del av Vesten, en del av Nato. Så det er en internasjonal dimensjon over denne saken, det er ikke bare et norsk-russisk anliggende, mener Østbø.

TIDLIGERE I KGB: Det er ikke kjent om Frode Berg-saken har havnet på Vladimir Putins bord. Putin har selv bakgrunn som etterretningsoffiser i KGB, forgjengeren til FSB, som har ansvar for Frode Berg-saken. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

– Konfrontasjonslinjen har blitt styrket de siste årene, etter annekteringen av Krim i 2014. Et eksempel på dette er GPS-jammingen som har slått inn både i Norge og Finland flere ganger, understreker han.

Hva skjer under frigjøringsjubileet?

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov skal etter planen delta under markeringen for at det er 75 år siden sovjetiske styrker frigjorde Øst-Finnmark i Sør-Varanger og Kirkenes i slutten av oktober i år. Mange lurer på om det kan være en anledning fra russisk side til å vise storsinn og løslate Frode Berg, som bor og har sin familie nettopp i Kirkenes.

– Det vil være et dilemma, sier Jardar Østbø.

– Det vil jo være en gave som man ikke har bedt om, og så må man vurdere nøye på hvilken måte man skal svare. Det blir opp til norske myndigheter.

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide skal etter planen delta på Arktisk forum i St. Petersburg i begynnelsen av april. Det blir det første besøket til en norsk statsminister til Russland på mer enn fem år, og blir av mange tolket som om Norge nå setter døren på gløtt for økt kontakt med nabolandet.

MØTTES I 2014: Norges statsminister Erna Solberg møtte sin russiske kollega Dmitrij Medvedev under OL i Sotsji i februar 2014. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Dette skjer etter en svært tilbakeholden politikk på grunn av den russiske linjen overfor Ukraina, med annekteringen av Krim i 2014 og støtte til prorussiske separatister i Donbass.

– Frode Berg-saken er en belastning for norske myndigheter, og de er helt sikkert interessert å komme fram med en løsning. Så får vi se om den russiske siden har noe konkret i tankene, sier Jardar Østbø.