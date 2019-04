Rettssaken mot Frode Berg starter: Hva nå med forholdet mellom Norge og Russland?

– Han så ikke ut som en person som var forberedt til denne type oppdrag. Det ble helt klart for meg i dag.

Dette sa advokat Ilja Novikov til NRK 29. desember 2017, etter at han for første gang hadde fått møte sin klient, den tidligere grenseinspektøren Frode Berg (63).

Da de første meldingene om at en nordmann var arrestert i Moskva kom i begynnelsen av desember 2017, trodde de fleste at det måtte bero på en misforståelse.

I denne videoen fra oktober 2018 kommer Frode Berg med en kort kommentar om hvordan han har det i fengsel.

Den da 62 år gamle bestefaren med bakgrunn fra den norsk-russiske grensen og medlem av det lokale menighetsrådet ville være en fri mann i løpet av noen uker, var den gjengse kommentaren.

Men advokat Novikov valgte sine ord med omhu. For ham var det klart at dette var noe langt mer enn en nordmann som hadde gjort noe dumt i Moskvas natteliv.

Frode Berg sammen med sin advokat Ilja Novikov. Novikov vil ikke være til stede under starten av rettssaken i Moskva Foto: Morten Jentoft

La tidlig kortene på bordet

Frode Berg hadde nemlig vært i sjokk etter at han ble arrestert på Teatralnajaplassen i Moskva 5. desember 2017.

Han hadde lagt alle kort på bordet, til den russiske sikkerhetstjenesten FSBs store tilfredsstillelse.

Han hadde fortalt at han hadde reist til Russland flere ganger de siste årene for å postlegge brev med penger og beskjeder til bestemte personer.

Frode Berg om rettssaken

Nå var han tatt med to konvolutter, en med 3000 euro og en med et minnekort med instruksjoner til adressaten om hvor han kunne sende informasjon.

Selv sa han at han ikke kjente til hvem disse personene var, men at han hadde fått oppdraget fra personer han visste hadde tilknytning til den norske etterretningstjenesten.

Frode Berg hadde altså vært kurer for norsk etterretning, i en operasjon der man skulle samle inn informasjon om militære forhold i Russland.

Alt dette uten at han hadde forstått hva slags informasjon dette dreide seg om, ifølge Berg selv.

Første gang norsk agent tatt i Russland

Da det utover våren 2018 ble klart at Berg hadde vært på noe annet enn en julegavetur til Moskva i desember 2017, forsto alle også omfanget av denne saken.

For første gang var en nordmann på etterretningsoppdrag inne i Russland fengslet.

I etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann i Oslo, gikk naturlig nok alarmklokkene.

Hva hadde Frode Berg fortalt FSB om oppdraget sitt? Hvor mye av den operasjonen som Berg var et lite ledd i, var blottstilt?

Etterretningsoffiseren som var hovedpersonen i å verve Frode Berg hadde bakgrunn i Sør-Varanger, men var forflyttet til Oslo noen år før Berg ble arrestert. Etter det NRK kjenner til har saken gjort at han er overført til andre oppgaver i Forsvaret.

Men det norske forsvaret og E-tjenesten har konsekvent nektet å svare på spørsmål om det som har skjedd med Frode Berg.

Familien til den fengslede nordmannen har heller ikke blitt kontaktet av Forsvaret, til tross for at Berg selv har sagt at han hadde gjort noen tjenester for dem.

Alle forespørsler i saken er henvist til Utenriksdepartementet, som på samme måte som statsminister Erna Solberg sier at de yter Berg konsulær bistand.

Utover dette vil de ikke kommentere saken.

Hva blir konsekvensene?

Etter det NRK kjenner så har saken også vært diskutert i Stortingets utvalg for kontroll med de hemmelige tjenestene, kjent som EOS-utvalget. Men i rapporten som utvalget kom med nå i mars, nevnes ikke Frode Berg-saken med et ord.

Dette til tross for at dette kanskje er den største skandalen i nyere norsk etterretningshistorie.

Men utvalgets leder Elbjørg Løwer har gjentatte ganger sagt at de ikke kommenterer løpende saker.

Men en ting er altså å kommentere en sak utad, en annen er å diskutere den innad. Og etter det NRK forstår, har de for lengst gått i gang med å finne ut hva som gikk galt i Frode Berg-saken.

Og her har altså ikke bare en etterretningsoperasjon gått galt.

Saken har også enorm betydning for kontaktene mellom Norge og Russland i nord, og kaster også lange skygger over det generelle forholdet mellom landene.

Mistenksomhet i grensesamarbeidet

I Øst-Finnmark, der det gjennom tiår med Barentsamarbeid er bygget opp tette bånd over grensen, er det mange som nå er redde. Mistenksomhet hadde veket plass for åpenhet, ikke minst fordi Frode Berg var kjent som en mann som ofte gikk i spissen for samarbeid over grensen.

Men nå spør flere seg; Er det trygt å reise på turisttur til Russland? Og er det mulig å drive forretningsvirksomhet i det klima som er oppstått?

– Jeg har forsvart den russiske føderasjonen, også når den lå med brukket rygg, sa en gråtende Frode Berg under et fengslingsmøte for et drøyt år siden.

Frode Berg er en fri norsk borger og har tatt sine selvstendige valg, og det må han stå til rette for i byretten i Moskva denne uken.

Men hva slags vurderinger gjorde de norske etterretningsoffiserene som sendte en pensjonert tidligere norsk grenseoffiser inn på oppdrag i Russland? Var gevinsten, sannsynligvis fra amerikanske samarbeidende tjenester, så stor at de tok en så stor sjanse?

Dette er spørsmål som vi neppe får svar på under rettssaken i Moskva denne uken, men på et eller annet tidspunkt må det gjøres en skikkelig gjennomgang av hva som gjorde at Frode Berg ble arrestert og trolig dømt for spionasje i Russland.