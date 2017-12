Da Zimbabwes mangeårige leder Robert Mugabe gikk av i november, skjedde det etter flere dagers dragkamp mellom presidenten selv, regjeringspartiet Zanu-PF og landets militære ledere.

Blant forutsetningene for at Mugabe til slutt valgte å gå av frivillig, skal ha vært garantier for rettslig immunitet, og for at han får beholde formue og eiendommer.

Nå skriver statlige medier mer om detaljene i sluttavtalen for den avsatte presidenten.

Får samme lønn som etterfølgeren

Uavhengige zimbabwiske medier meldte i november at Mugabe skulle få en sluttbonus på 8,3 millioner euro, men det har blitt benektet av den nye regjeringen, skriver AFP.

Det som er kjent, er at presidenten etter loven har krav på en pensjon tilsvarende det en sittende president tjener.

Dermed vil Mugabe trolig en fast inntekt tilsvarende det hans etterfølger Emmerson «Krokodillen» Mnangagwa tjener.

Utover en solid etterlønn, er dette frynsegodene Mugabe får som pensjonist:

Den zimbabwiske staten skal finansiere en fullt møblert offisiell bolig for presidenten i hovedstaden Harare, inkludert vedlikehold og husholdningsutgifter.

Mugabe og kona Grace får utstedt diplomatpass, og vil hvert år få dekket fire utenlandsreiser med privatfly, i tillegg til fire innenlandsreiser på første klasse med enten tog eller fly.

Ekspresidenten får tre biler: En Mercedes S500 eller tilsvarende, en SUV og en pickup. Alle bilene skal byttes ut hvert femte år, og det offentlige dekker bensinen.

Mugabe, kona Grace og alle deres barn får helseforsikring dekket.

Den tidligere presidenten får en stab på minst 20 personer, inkludert seks personlige sikkerhetsvakter, alle lønnet av det offentlige.

Begeret rant over

Mugabe gikk av som president i november, etter å ha blitt satt i husarrest av militæret, og avsatt som leder for regjeringspartiet Zanu-PF på en ekstraordinær partikongress.

Gjennom 37 år ved makten hadde den tidligere frigjøringshelten blitt upopulær for menneskerettsbrudd, valgfusk og økonomisk vanstyre.

TIL TOPPS: I begynnelsen av november ble daværende visepresident Emmerson Mnangagwa avsatt, og rømte landet. Få uker senere vendte han tilbake og ble innsatt som president. Foto: Jekesai Njikizana / AFP

Men det som utløste fallet hans var avskjedigelsen av daværende visepresident Emmerson Mnangagwa tidlig i november.

Mnangagwa hadde da vært en tett alliert av Mugabe helt siden 1960-tallet, og ble sett på som presidentens naturlige arvtaker.

Flere fryktet at avsettelsen av Mnangagwa var ment å bane vei for Mugabes svært omstridte kone Grace Mugabe som visepresident, og både militæret og regjeringspartiet Zanu-PF reagerte med å prøve å avsette presidenten.

Mugabe strittet imidlertid lenge imot, og skal ha satt en rekke vilkår for å trekke seg fredelig. Blant kravene skal ha vært rettslig immunitet for ham selv og kona, og at de fikk beholde eiendommene og formue.

Tidligere visepresident Emmerson Mnangagwa ble innsatt som Zimbabwes nye president i slutten av november. Denne uka innsatte Mnangagwa den tidligere generalen Constantino Chiwenga, som ledet den militære maktovertakelsen, som en av to visepresidenter.