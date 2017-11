Mugabe har gått av – jubel i Zimbabwe

Parlamentet var i gang med ein debatt om ei mogleg riksrettssak mot Mugabe, då parlamentsformannen avbraut diskusjonen og leste opp brevet frå Mugabe. Dermed braut jubelen laus i nasjonalforsamlinga.

I brevet ber den 93 år gamle presidenten om at det zimbabwiske parlamentet så snart som mogleg informere folket om avgjerda hans.

Jubel i gatene

Emmerson Mnangagwa blir mest sannsynleg ny president i Zimbabwe. Det kan skje alt i morgon. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

«Eg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg hermed å gå av med umiddelbar effekt i tråd med paragraf 96 i grunnlova. Eg har trekt meg for at maktskiftet skal skje så smertefritt som mogleg, skriv han blant anna i brevet».

Leiaren for regjeringspartiet ZANU-PF i parlamentet, Lovemore Matuke, seier at han er svært glad for at Mugabe no har gått av.

– Eg er svært glad for at presidenten har valt å trekkje seg frivillig. Dette kunne ha vorte svært pinleg, seier han ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Folk strøymer no ut i gatene i hovudstaden Harare for å feire at Mugabe endeleg har gått av. Bilar køyrer opp og ned hovudgatene og tutar, folk jublar og viftar med zimbabwiske flagg. Andre igjen held opp bilete av hærsjefen Constantino Chiwenga og den avsette visepresidenten Emmerson Mnangagwa.

Feiringa er i gang i Harare etter at Robert Mugabe endeleg gav etter for kravet om å trekkje seg. Foto: Marco Longari / AFP

– Ny president i løpet av onsdag

Det er venta at Emmerson Mnangagwa kjem til overta som president i Zimbabwe. Leiaren i parlamentet seier at dei no arbeider for at ein ny leiar er på plass i løpet av onsdag. Kjelder i ZANU-PF seier at Emmerson Mnangagwa kjem til å ta over som president i løpet av 48 timar.

Det var då Mugabe sparka Mnangagwa som visepresident at hærsjef Chiwenga greip inn og kravde at Mugabe skulle trekkje seg.

