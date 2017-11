Sammen har Robert Mugabe (93) og Emmerson Mnangagwa (75) delt hemmeligheter, gleder og sorger i mer enn femti år. Og de har vært «partners in crime», som Zimbabwe Independent beskriver forholdet.

Da opposisjonspartiet MDC (Movement for Democratic Change) ble etablert i 2005, var det Mnangagwa som organiserte angrep, trakasserier og ydmykelser både mot lederen Morgan Tsvangirai og vanlige partimedlemmer.

De brukte både fengsler og tortur mot sine politiske motstandere. Mnangagwa var med allerede på åttitallet da Robert Mugabes femti brigade – utdannet i Nord-Korea – massakrerte minst 20.000 politiske motstandere i Matabeleland.

Valgjukset

I posisjonene som minister for sikkerhet, finans, justis og forsvar har han hatt stor innflytelse på viktige politiske veivalg, og er kjent som mannen bak valgjuks.

Ifølge en rapport fra etterretningsbyrået CIO, som ble lekket til Reuters, har han selv innrømmet privat å fikse valget. De stappet ferdig utfylte stemmesedler i urene.

I enkelte valgdistrikter fikk Mugabe dermed flere stemmer enn det var innbyggere i valgkretsen.

Plyndret Kongo

Mnangagwa hadde ansvaret da Zimbabwe sendte sine soldater til Den Demokratiske

FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan kalte Emmerson Mnangagwa en diamantplyndrer, og satte han på listen over personer som har forbrutt seg i Den demokratiske republikken Kongo Foto: Luca Bruno / AP

Republikken Kongo i 2002. I en rapport til FNs sikkerhetsråd om «Plyndringen av Kongos naturressurser» lister daværende generalsekretær Kofi Annan opp 84 firmaer og enkeltpersoner som de skyldige.

Plyndrer nummer 33 er Emmerson Mnangagwa. Kofi Annan anbefalte å gi ham reiseforbud og pålegge ham finansielle straffetiltak.

Han ble visepresident i 2014. Da hadde Mugabes kone, Grace, nettopp fått overtalt sin mann til å sparke den sittende visepresident Joice Mujuru, siden hun hadde ambisjoner om å stille til presidentvalg.

Grace Mugabe hadde ikke regnet med at den alltid så lojale Mnangagwa ville det samme.

Joice Mujuru er den forrige visepresidenten. Hun ble sparket, og det var ektefellen til Mugabe som sørget for det. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / Ap

Ungdomskriger

Han var bare tenåring da han meldte seg til frigjøringskrigen, under Mugabe. På syttitallet sprengte han et lokomotiv sør i landet og ble idømt dødsstraff. Den ble omgjort til ti års fengsel.

Etter den tid, dro han i eksil. Han ble jurist. Deretter ble han soldat etter utdanning i Egypt og Kina.

Som visepresident har Mnangagwa vist at han har ambisjoner om å nå helt til topps, ikke bare være Mugabes våpendrager og eksekutør.

Som frigjøringssoldat under «revolusjonen» har han hærens støtte. De føler seg tryggest med at «en av dem» har makten.

Grace er førti år yngre enn sin mann. Hun var hans sekretær og kommer fra Sør-Afrika. Hun duger ikke for de militære. Da hun fikk avsatt Mnangagwa, fryktet hæren for at de ville miste grepet.

Grace Mugabe ligger an til å være den store taperen. Foto: Ap

Planla overtakelsen

Mnangagwa har forberedt seg. For flere år siden informerte han hæren om at dersom Mugabe dør eller «blir for syk», er det han som skal overta.

Han fikk hærens aksept for at han da ville lage en samlingsregjering med opposisjonen. Han ville også la de hvite farmerne komme tilbake, gi dem erstatning og la dem få gårdene sine tilbake. Alt dette står i en rapport CIO har sendt videre til presidenten.

Handlingens mann

Mnangagwa er hard og beslutningsglad, diskret og lavmælt. Men han kan handle, og han kan komme til både å skremme og imponere. Han har i sin ministertid tatt en rekke økonomiske grep for å berge økonomien.

Kanskje kan Zimbabwe igjen eksportere duggfriske blomster til Europa. Men for zimbabwerne blir det ingen dans på roser.