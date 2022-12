– Øyeblikket jeg ble skutt forfølger meg i drømmene. Jeg har ofte mareritt om at de skyter og slår meg, sier Peyman Golabi.

NRK møter 28-åringen i Erbil i det kurdiske Nord-Irak. Han viser frem sårene etter kulene fra haglgeværet som det iranske sikkerhetspolitiet skal ha skutt ham med.

Golabi forteller at han har til sammen 138 fragmenter i kroppen.

Kulene i kneet gjør det vanskelig å gå. De han har i skulderen har lammet den ene fingeren. Det er vondt å puste.

Flere av kulene ligger nærme viktige organer. Fragmentene i kneet og lysken gjør det smertefullt å bevege seg.

Smertene gjør det vanskelig å gå for Golabi. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Golabi deltok i demonstrasjonene i Iran fra første dag i midten av september. Hver gang han gikk ut i gatene, tok han med seg førstehjelpsutstyr.

Som veterinær kunne han hjelpe dem som ble såret og ikke turte oppsøke sykehus av frykt for å bli arrestert.

Det var også det han gjorde da han selv ble skutt.

«Ta ham med til kjølerommet»

– Jeg forsøkte å stanse en blødning til en demonstrant da opprørspolitiet rettet geværet mot meg, sier Peyman Golabi.

Han forteller at de slo ham med batonger og kolben på et gevær før han ble trukket inn i en bil, så voldsomt at klærne flerret av.

Mishandlingen fortsatte hele veien til politistasjonen, og fortsatte da de kom frem, forteller Golabi. Skjellsordene haglet.

Til slutt lå han ubevegelig på gulvet. Det er tungt å fortelle om det han ble utsatt for. 28-åringen må ta en pause før han fortsetter.

– Jeg klarte ikke se, og var så vidt ved bevissthet. Men jeg kunne høre at de sa: «Han er ferdig. Ta ham med til kjølerommet.»

Demonstrant henrettet

Demonstrasjonene i Iran brøt ut etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i september. Hun skal ha blitt anholdt for ikke å ha dekket håret sitt på riktig måte.

Demonstrasjonene etter Aminis død har utviklet seg til også å kreve slutten på den islamske republikken.

Flere tusen demonstranter er blitt pågrepet. Torsdag ble den første demonstranten som er dømt for forbrytelser i forbindelse med protestene, henrettet i Iran.

Demonstranten er identifisert som 23 år gamle Mohsen Shekari. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim skal han ha skadet en sikkerhetsvakt med machete, skriver NTB. Han skal også ha sperret av en gate i Tehran, ifølge Reuters.

Mer enn ti personer skal være dømt til døden på bakgunn av sin deltakelse i demonstrasjonene.

Trodde han var død

Peyman Golabi er en av dem som risikerte livet for å ta til motmæle mot regimet i Irans gater.

Dagen etter at han ble anholdt og mishandlet, våknet Golabi på et militærsykehus i en annen by.

I åtte dager levde resten av familien hans i uvisshet om hva som hadde skjedd med ham.

– Jeg fikk en telefon fra Iran, de sa at han var død. De åtte dagene føltes som åtte år, tiden sto stille, forteller broren Aso Golabi.

Han er student på Gjøvik og har bodd i Norge siden han selv kom hit som asylsøker for noen år siden.

Nå er han sammen med broren i Erbil. Hit kom Peyman Golabi etter å ha ligget i skjul og deretter blitt smuglet ut av Iran.

Aso Golabi bor i Gjøvik der han studerer. Nå har han reist til Erbil for å ta vare på broren Peyman. Foto: Ozgur Arslan / NRK

Avvist av sykehus

Han har infeksjon i noen av skuddsårene og kronisk hodepine, forteller han.

Siden Golabi kom fra Iran til kurdiske Nord-Irak midt i november, har han forsøkt å oppsøke en rekke sykehus for å forsøke å få hjelp.

Men han er blitt avvist gang på gang.

– Jeg har ikke fått noen medisinsk hjelp her til nå. Jeg har vært på mange sykehus og møtt flere leger. De sier de ikke har riktig kompetanse, sier Golabi.

Når NRK oppsøker sykehus i området, får vi høre en helt annen begrunnelse.

– Mange sykehus vil avvise ham fordi de er redde. Vi er nærme Iran. Det er en risiko. Legene kan hjelpe ham, men de er redde, forteller en lege anonymt.

– Stemples som fiende

Vi får bekreftet det samme fra en sykehusdirektør.

Sykehuset som vanligvis henviser kompliserte operasjoner til et regjeringssykehus i byen, sier han også vil bli avvist der – av samme grunn.

– Du tenker at vi er leger og han er pasient, og vi skulle ha behandlet ham. Men vi er redde. Noen vil stemple deg som fiende når du behandler sånne folk. Jeg har noen venner som har blitt drept for å gjøre det. Dette er realiteten, sier en lege NRK snakker med.

Irans ambassade i Norge avviser dette på det sterkeste.

«Disse påstandene er fullstendig grunnløse», skriver ambassaden i en epost til NRK.

Ambassaden skriver også at Golabis fortelling om volden han har blitt utsatt for av det iranske regimet, er «vag og grunnløs.»

Skriker og drømmer

I mellomtiden venter Peyman Golabi i skjul på nye muligheter. Han døyver den verste smerten med tabletter, men det hjelper ikke for alt.

Broren Aso forteller at nettene er verst.

– Han skriker høyt og han drømmer mye. Han har sett mange døde og mange skadde som han forsøkte å hjelpe.