Videoer skal vise iranske kvinner som klipper av seg lange mørke lokker i protest. Noen barberer hodet. Andre setter fyr på hijaben og deler videoer av det på sosiale medier.

I Tehran roper demonstranter «død over regimet».

Protestene mot dødsfallet til 22 år gamle Mahsa Amini har spredd seg til flere byer i Iran.

Det har brutt ut demonstrasjoner mot Irans moralpoliti etter Aminis dødsfall. Du trenger javascript for å se video. Det har brutt ut demonstrasjoner mot Irans moralpoliti etter Aminis dødsfall.

Fredag døde 22-åringen på et sykehus i hovedstaden Tehran. Tre dager tidligere ble hun stoppet på gata av Irans moralpoliti.

Årsak: Hun skal ha hatt på hijaben på feil måte.

«En uheldig hendelse»

Mihsa Amini på sykehuset i Tehran før hun døde.

22-åringen var på besøk i Tehran med broren sin, da hun ble anholdt av moralpolitiet, ifølge flere nyhetsbyråer.

Øyenvitner har fortalt at hun skrek og ble slått før hun ble tvunget inn i en politibil.

En video fra politistasjonen viser at Amini segner om. Deretter kuttes videoen.

Teherans politisjef Hossein Rahimi sier Amini døde av hjertestans. Han kaller dødsfallet for «en uheldig hendelse».

– Bevisene viser at det ikke var noen upassende oppførsel fra politiets side, sa han.

Iranske myndigheter sier nå at saken skal etterforskes.

Forsiden på iranske aviser søndag 18. september. Foto: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Det har ikke hjulpet på sinnet og sorgen hos mange iranere.

Farlige protester

Det er ulovlig og farlig å protestere mot det autoritære regimet i Iran. Likevel har Mahsa Aminis død sendt tusenvis av mennesker til gatene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Hennes offisielle navn er Masha Amini, mens foreldrene bruker hennes kurdiske navn Jina.

Kurdere utgjør rundt 10 prosent av Irans befolkning på totalt 84 millioner mennesker.

Amini på et udatert bilde hentet fra sosiale medier. Foto: IRANWIRE / Reuters

Det var i de kurdiske delene av Iran at protestene startet. De har nå spredt seg til byer over hele landet, forteller Mahmood Amiry-Moghaddam.

Han leder organisasjonen Human Rights Iran, og er professor i medisin ved Universitetet i Oslo.

Han jobber med å få oversikt over protestene, og sier han har fått rapport om fire drepte så langt.

Guvernøren i Kurdistan-provinsen, Ismail Zarei Koosha, hevder ifølge nyhetsbyrået Fars at tre personer har blitt drept, men spesifiserer ikke når dette skal ha skjedd.

Ordføreren i Tehran sier til det statlige nyhetsbyrået IRNA at statsborgere fra tre land utenfor Iran har blitt arrestert under protestene i hovedstaden.

Et sterkt symbol

– Det som skjedde med Mahsa og måten det skjedde på, har vekket noe i Iran. Det var dråpen. Folk er lei av å holdes nede, sier Amiry-Moghaddam til NRK.

At kvinner brenner hijaben, er symboltungt, sier han.

Irans øverste religiøse leder ayatolla Khomeini innførte påbud om hijab for kvinner i 1979. Foto: AP

Irans islamske regime innførte hijab-påbud i 1979.

– Hijaben har blitt et symbol på Irans islamske regime. Når kvinner brenner hijaben, brenner de symbolet for det iranske regimet. Det er sterkt og det er farlig for dem som gjør det, sier Amiry-Moghaddam til NRK.

Han sier alle kvinner i Iran kan identifisere seg med behandlingen 22 år gamle Mahsa Amini fikk: Alle har selv blitt stanset eller kjenner noen som har møtt moralpolitiets lange arm.

Samtidig er Irans økonomi under press og mange iranere sliter med å få endene til å møtes.

– Mens iranere lider økonomisk, bruker regimet penger på atomprogram og militser i regionen. Det er et enormt sinne i befolkningen, sier Amiry-Moghaddam.

USA: Må stilles til ansvar

Det var tirsdag i forrige uke at Mahsa Amina ble anholdt etter å ha tatt T-banen i Tehran. Fredag 16. september døde hun på sykehuset.

22-åringens begravelse i hjembyen Saqqes utviklet seg til store protester mot regimet.

De pågår fortsatt.

Stortingspresident Masud Gharahkhani skriver på sin Facebook-side at han blir uvel av måten det iranske regimet oppfører seg på.

«Hun ble tatt av moralpolitiet i Teherans gater fordi ayatolla-regimet skal bestemme hvordan kvinner skal kle se. Jeg blir kvalm og forbanna. Håper det iranske folk en dag blir frigjort fra disse ekstremistene», skriver Gharahkhani.

Talspersonen i Det hvite hus i USA sier de ansvarlige for Aminis død må stilles til ansvar.

Mahmood Amiry-Moghaddam sier frustrasjonen er stor i det iranske folk.

– Folk vil bare leve normalt. Gå på skole, jobb og kle seg som de vil, og ha grunnleggende rettigheter, sier han.

Han håper verden reagerer sterkt på det som skjer i Iran nå.

En kvinne i den kurdiske byen Sulaimaniya setter fyr på en hijab i protest mot Mihsa Aminis død. Foto: SHWAN MOHAMMED / AFP

Norge: Fordømmer grov vold

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skriver i en e-post at hun «fordømmer grov og unødvendig voldsbruk fra politimyndigheter hvor som helst i verden».

– Måten iranske myndigheter håndhever hijab-påbudet på, fremstår som kvinneundertrykkende og er noe jeg tar sterkt avstand fra.

Hun skriver at hun vil ta opp saken med Irans myndigheter og FN. Huitfeldt legger til at det må være trygt å demonstrere i Iran.

– Det er viktig at det iranske folket nå får anledning til å uttrykke seg og vise sine ektefølte reaksjoner i protester. Dette gir et kraftig signal til Irans myndigheter om at hijab-påbudet og dagens håndhevelse av det er noe mange iranere opplever som et grovt overgrep mot individets frihet.