Feiret Irans VM-tap, ble skutt og drept

Skuddene skal ha falt da en større gruppe demonstranter var på gaten og feiret nederlaget.

Mehran Samak skal ha blitt skutt mens han satt i sin bil og tutet som en del av demonstrasjonen, skriver BBC.

Den amerikanske menneskerettighetsgruppe Center for Human Rights in Iran og Oslo-baserte Iran Human Rights melder at det var iranske sikkerhetsstyrker som skjøt og drepte mannen.

Iranske myndigheter har ikke kommentert hendelsen.

Selv om landslaget støttet protestene i hjemlandet da spillerne nektet å synge nasjonalsangen før den første kampen, blir VM-exiten blitt sett på som et symbolsk tap for regimet.

Spiller delte bilde

Drapet skjedde i Bandar Anzali i det nordlige Iran.

Midtbanespilleren Saeid Ezatolahi, som spilte i USA-kampen og er fra Bandar Anzali, skriver på Instagram at han kjente Samak.

Fotballspilleren delte et bilde av de to sammen på et ungdomslag, skriver The Guardian. Bildet ser nå ut til å være fjernet.

Skjermbilde av meldingen som Irans Saeid Ezatolahi skal ha lagt ut. Foto: Instagram

«Etter gårsdagens bitre tap satte nyheten om din bortgang fyr på hjertet mitt,» skriver Ezatolahi.

«En dag vil maskene falle, sannheten vil bli avslørt». «Dette er ikke hva ungdommen vår fortjener. Dette er ikke hva vår nasjon fortjener,» la han til, ifølge The Guardian.

Ute av VM

Kampen ble spilt tirsdag kveld norsk tid, og Iran tapte 0–1 for USA. Dermed røk Iran ut av VM, mens USA er klar for kvartfinale mot Nederland.

USAs Brenden Aaronson trøster Irans Saeid Ezatolahi etter at Iran røk ut av VM. Foto: Hassan Ammar / AP

Kampen ble spilt med en spent politisk situasjon som bakteppe.

Regimet i Iran, under ledelse av ayatolla Ali Khamenei, står overfor noen av de største protestene i landet siden den islamske revolusjonen i 1979.

I over to måneder har tusenvis av demonstranter protestert og krevd endringer etter at 22 år gamle iransk-kurdiske Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt.

Hun hadde blitt arrestert fordi hun ikke hadde dekket til håret godt nok.

Irans sikkerhetsstyrker har under protestene drept minst 448 mennesker, inkludert 60 barn under 18 år og 29 kvinner, ifølge Iran Human Rights.

Etter tapet for USA skal sikkerhetspolitiet ha skutt mot demonstranter i flere byer, skriver Iran international.

Ampert før VM-kampen

I forkant av den avgjørende VM-kampen publiserte det amerikanske landslaget et bilde på sosiale medier som viste det iranske flagget uten symbolet til den islamske republikken.

USAs kommunikasjonssjef Neil Buethe opplyste til NRK at det var gjort i solidaritet med de iranske kvinnene.

Amerikanerne slettet senere bildet fra Twitter og Instagram. Irans statlige nyhetsbyrå Tasnim mente USA burde bli kastet ut av VM på grunn av stuntet.

På pressekonferansen før skjebnekampen fikk Leeds-spiller Tyler Adams høre det.

– Du sier du støtter det iranske folket, men du uttaler navnet vårt feil. Det er Iran med i, ikke «Airan». La oss en gang for alle gjøre dette klart, sa den iranske reporteren.