Broren savnet i Iran - frykter for livet hans

Ingeniørstudenten ved NTNU i Gjøvik er rystet og sjokkert over det som nå skjer i Iran.

40-åringen kom selv til Norge i 2011 som politisk flyktning. Han sier han kjenner flere som er blitt skadet, fengslet og til og med drept etter at protestene startet i Iran denne høsten.

Iranere tok til gatene etter at Mahsa Amini, en ung kurdisk kvinne, døde etter å ha blitt arrestert av det såkalte moralpolitiet i hovedstaden Teheran.

Sist uke, onsdag 12. oktober, ble Aso Golabis bror, Peyman Golabi, borte etter et besøk i byen Mahabad. Samme kveld skal det ha vært demonstrasjoner i byen mot iranske myndigheter.

– Broren min skulle bare besøke en annen bror der. Han er en rolig person og ikke særlig politisk engasjert. Han ble trolig arrestert av politiet samme kveld. Det er ingen som vet akkurat hva som har skjedd med ham, sier Golabi til NRK.

SAVNET: Aso Golabi viser fram et bilde av broren Peyman. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK SAVNET: Aso Golabi viser fram et bilde av broren Peyman. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Et vitne skal ha sett broren

Aso forteller at familie og venner i Iran har lett etter broren Peyman på ulike sykehus og hos politiet uten å finne svar. Men et vitne skal ha sett broren hardt skadet og i politiets varetekt.

Golabi sier han ikke ønsker å sette andre mennesker i fare ved å oppgi nøyaktig hvordan dette vitnet kom i kontakt med broren.

Ifølge dette vitnet skal broren ha hatt bruddskader i begge føttene og i høyre hånd. Nesa skal ha vært knekt, flere tenner slått inn og han skal ha hatt kraftige blodutredelser rundt øynene.

– Det ser ut som om de har slått ham veldig hardt, sier Aso Golabi til NRK.

Etter at dette vitnet var i kontakt med familien har de ikke hørt noe mer om hva som har skjedd med Peyman Golabi.

BLE BORTE: Peyman Golabi skal ha vært borte siden forrige onsdag. Foto: Privat BLE BORTE: Peyman Golabi skal ha vært borte siden forrige onsdag. Foto: Privat

– Ofte dødelig maktbruk

Politisk rådgiver i Amnesty Norge, Gerald Kador Folkvord, sier han har hørt flere lignende historier fra Iran om personer som blir utsatt for vold fra myndighetenes side.

– Det er personer som blir skutt av politiet, som blir banket opp, som blir arrestert - ofte rett og slett forsvinner i politiets varetekt. Og mange av dem dør, sier Folkvord.

Han opplyser at Amnesty har dokumentert at over 140 mennesker er blitt drept i løpet av de to første ukene av protestene i Iran. Han sier det reelle tallet er mye høyere enn det og kaller situasjonen i Iran for veldig anspent.

DRAMATISK: Denne videoen viser det som skal være demonstrasjoner i byen Mahabad i Iran 12.oktober i år. Det er vanskelig å verifisere helt sikker videoer fra det som skjer i Iran. FOTO: Nishtmanijoan Du trenger javascript for å se video. DRAMATISK: Denne videoen viser det som skal være demonstrasjoner i byen Mahabad i Iran 12.oktober i år. Det er vanskelig å verifisere helt sikker videoer fra det som skjer i Iran. FOTO: Nishtmanijoan

– Sikkerhetsstyrkene reagerer fortsatt med stor og ofte dødelig maktbruk mot alt som kan se ut som en protest. Folk blir arrestert, folk blir torturert, sier han.

Folkvord sier det er kjempeviktig at menneskerettighetsbrudd dokumenteres og at noen kan fortelle historien om det som skjer.

– Ikke minst også imøtegå iranske myndigheters forsøk om å påstå at dette er veldig voldelige demonstranter og at sikkerhetsstyrkene gjør så godt de kan.

NRK har sendt flere spørsmål til den iranske ambassaden i Norge. De avviser anklagene og skriver i en epost at NRKs spørsmål er basert på falsk og villedende informasjon.

Vanskelig å konsentrere seg

Aso Golabi forteller at broren Peyman er utdannet som arkitekt og veterinær hjemme i Iran. Planen var at han skulle jobbe ett år før han startet på en doktorgrad ved et universitet.

Selv begynte Aso denne høsten å studere til maskiningeniør ved NTNU i Gjøvik. Men akkurat nå er det vanskelig å konsentrere seg om studiene.

TENKER PÅ BROREN: – Jeg er til stede fysisk sammen med de andre studentene, men hodet mitt er ikke der i det hele tatt. Det er veldig vanskelig for meg, sier han. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK TENKER PÅ BROREN: – Jeg er til stede fysisk sammen med de andre studentene, men hodet mitt er ikke der i det hele tatt. Det er veldig vanskelig for meg, sier han. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hva tror du vil skje med broren din nå da?

– Det vet jeg ikke. Ingen vet. Jeg håper han blir frisk igjen og kommer ut av det fengselet. Han er ikke en politisk mann, han er en veldig rolig person. Han er bare en student, sier Aso.