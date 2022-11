I Iran fortsetter de voldsomme protestene etter at Masha Amini (22) døde i politiets varetekt i september. Amini ble pågrepet fordi moralpolitiet mente hun hadde båret hodeplagget feil.

Samtidig som folket nekter å la seg stoppe, fortsetter regimet å slå hardt ned på demonstrasjonene. Rundt 400 er så langt drept og 16.800 er arrestert, skriver BBC.

Det siste døgnet har regimet slått spesielt hardt ned på demonstranter i de kurdiske områdene. Ifølge den kurdiske organisasjonen Hengaw, har 14 kurdere blitt drept de siste 24 timene.

Mahsa Amini (22) døde 16. september etter at hun var blitt pågrepet av politiet, angivelig for å ha båret hijaben på en «upassende» måte. Dødsfallet utløste protester flere steder i verden. Bildet er fra en demonstrasjon utenfor det iranske konsulatet i Istanbul i september. Foto: YASIN AKGUL / AFP

I helga ble to kjente iranske skuespillere arrestert, ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA.

Hengameh Ghaziani (52) og Katayoun Riahi (60) hadde lagt ut bilder av seg selv på sosiale medier uten hodeplagg.

– Kan være det siste jeg poster

Ghaziani er en av Irans mest berømte skuespillere. I videoen som ligger på hennes Instagram-konto, står Ghaziani i det som likner en handlegate.

Hun snur seg og lager en hestehale.

– Dette kan være det siste jeg poster, skrev hun på sosiale medier lørdag.

– Fra nå av, uansett hva som skjer med meg, vit at jeg alltid vil være med det iranske folk til mitt siste åndedrag, skriver Ghaziani.

Hengameh Ghaziani er én av flere kjente iranere som støtter demonstrasjonene i landet etter at 22 år gamle Masha Amini døde i politiets varetekt i september. Foto: ATTA KENARE / AFP

Hun ble pågrepet for ha støttet og oppfordret til demonstrasjoner og for å ha snakket med opposisjonsmedier, skriver IRNA.

Både Hengameh Ghaziani og Katayoun Riahi er varetektsfengslet etter det påtalemyndigheten mener er provoserende innlegg i sosiale medier

Skuespiller Katayoun Riahi har støttet protestene siden Amini døde.

I september la hun ut et bilde av seg selv på sosiale medier uten hodeplagg.

i september la den iranske skuespilleren Katayoun Riahi ut dette bildet av seg selv på sosiale medier med teksten: Sørger over kvinnene i Iran. Foto: Instagram

De to skuespillerne er blant åtte personer som har blitt pågrepet, for «provoserende» medieaktivitet den siste tida. Det melder rettsvesenets nettside Mizan Online.

Flere iranske kjendiser står opp mot regimet

De to skuespillerne er ikke alene blant kjente iranere om å vise sin motstand mot myndighetene.

Tidligere denne måneden la skuespiller Taraneh Alidoosti (38) ut et bilde av seg selv på sosiale medier uten det obligatoriske hodeplagget. Hun er en av Irans aller største skuespillere og har over 8 millioner følgere på sin Instagram-konto, ifølge BBC.

Skuespiller Taraneh Alidoosti la dette bildet av seg selv på sosiale medier tidligere denne måneden. På bildet holder hun fram en plakat der det står «Kvinne. Liv. Frihet». Foto: TARANEH ALIDOOSTI VIA INSTAGRAM / Reuters

På bildet holder hun fram en plakat der det står «Kvinne. Liv. Frihet» på kurdisk. Masha Amini var iransk kurder.

Slagordet er blitt vanlig å rope i demonstrasjonene som har pågått siden Amini døde 16. september.

Alidoosti har sagt at hun vil bli værende i hjemlandet for enhver pris. Hun sier også at hun framover vil hjelpe familiene til dem som ble drept eller arrestert av myndighetene under opptøyene.

I helga gikk også lederen for det iranske bokseforbundet ut og sa han ikke vil returnere til hjemlandet. Hossein Soori var i Spania under en bokseturnering. I en video sier han at han ikke lenger kan tjene sitt kjære hjemland.

Den iranske landslagsspilleren i fotball, Ehsan Hajsafi, sa på en pressekonferanse søndag at han vil dedikere innsatsen under VM i Qatar til det iranske folk.

Demonstrasjonene fortsetter

Volden mot iranske demonstranter fortsetter i flere byer. I de kurdiske områdene er 42 mennesker drept den siste uka, ifølge organisasjonen Hengaw.

– To av de drepte er bare 16 år. Mange er skadd og det er stort behov for blod, sier talsperson i Hengaw, Ramyar Hassani til NRK.

Protestene fortsatte mandag. Det samme gjorde den knallharde responsen fra myndighetene.

Ifølge Hassani, har myndighetene satt inn militærkjøretøyer i flere kurdiske byer.

Søndag kveld angrep Iran kurdiske opposisjonsgrupper med base i nabolandet Irak. Minst én person er drept, ifølge et kurdisk parti.

Angrepene settes i sammenheng med protestene i Iran, som har vært ekstra kraftige i de kurdiskbefolkede områdene.

Iran anklager eksilgruppene for å ha oppildnet til protestene som brøt ut etter at Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt.