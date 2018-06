Skjebnedag for Merkel

Krisen startet i forrige uke, men temaet er ikke nytt. Det handler om det som tysk politikk stort sett har handlet om de siste tre årene: migrantkrisa.

Tysklands innenriksminister Horst Seehofer fra det kristeligsosiale partiet CSU i Bayern, har lagt frem en plan på 63 punkter om migrasjon.

Seehofer har det travelt med å få satt sitt stempel på innvandringspolitikken.

Til høsten er det delstatsvalg i Bayern, og Seehofer ønsker å få vist seg frem som en mann som er hard i klypa når det gjelder innvandring. Partiet hans taper nemlig allerede stemmer til innvandringskritiske Alternativ for Tyskland.

Dessuten, da Seehofer selv var guvernør i Bayern, var han en av dem som kom med skarpest kritikk av Merkels avgjørelse om å åpne grensene for den store asylstrømmen i 2015.

Avvise asylsøkere

Merkel har godtatt 62 av Seehofers 63 punkter. Det hun protesterer på er forslaget om å om å kunne avvise asylsøkere som allerede er registrert i andre land på grensa.

Merkel mener dette bare vil øke belastningen på landene ved EUs yttergrense, deriblant Italia og Hellas, som allerede har nok å stri med.

Merkel ønsker istedenfor en felles europeisk løsning, og hun vil vente med å svare Seehofer etter EU toppmøtet, om to uker.

Seehofer på sin side, har gitt Merkel et ultimatum som går ut i dag, og kan i kraft av sin stilling som innenriksminister, komme til å beordre politiet til å avvise asylsøkere på grensa.

Dersom det skjer, kan Merkel bli nødt til å sparke ham. Gjør hun det, vil Seehofers parti CSU trekke seg ut av regjeringen- noe som vil føre til at den bare tre måneder gamle regjeringen ryker. En regjering som det tok hele seks måneder å få på plass etter valget.

Ny koalisjon eller nyvalg

Ryker regjeringen er det to muligheter: En ny koalisjon uten CSU, men istedenfor mellom Kristeligdemokratene, Sosialdemokratene og De Grønne.

Det vil ikke bare bety slutten for en flere tiår lang konservativ allianse i Tyskland. Det kan også bety at Merkels parti CDU havner lenger ut på venstresida enn det de ønsker.

CDU har nemlig hatt behov for å markere seg godt til høyre, med streng innvandringspolitikk, etter å ha tapt stor oppslutning etter migrantkrisa, og etter at innvandringskritiske Alternativ for Tyskland fosset frem og ble tredje største parti i Forbundsdagen etter valget.

Et annet alternativ er nyvalg, som heller ikke er noen god løsning, sett i lys av hvor vanskelig det var å få en flertallsregjering etter valget i høst, og at regjeringspartiene fortsatt sliter på meningsmålingene.

Møtes mandag

– Ingen i CSU har noen interesse av å felle statsministeren, oppløse det parlamentariske samarbeidet mellom CDU og CSU eller sprenge regjeringskoalisjonen, sier Seehofer til avisen Bild på søndag.

– Men vi ønsker en bærekraftig løsning for å kunne avvise flyktninger ved grensen.

I en kronikk i avisen Frankfurter Allgemeine skriver Seehofer at Tyskland må ha rett til å stoppe dem som ikke har krav om å slippe inn i landet. Han sier målet er en gjensidig akseptabel løsning, og han skriver at det er avgjørende at et EU-toppmøte i slutten av måneden fatter beslutninger som anerkjenner byrden Tyskland bærer i innvandringspolitikken.

Mandag morgen møtes ledelsen i CSU i München, for å avgjøre hva de skal gjøre.