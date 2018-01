Etter SPDs ja slipper Merkel å utlyse nyvalg i denne omgang.

Drøyt 600 SPD-delegater var samlet i Bonn for å bestemme om de ønsker at partiet skal danne regjering med statsminister Angela Merkels CDU og søsterpartiet CSU.

I ettermiddag ble det klart at flertallet stemte ja til forhandlinger. 362 delegater stemte for å innlede forhandlinger, mens 279 delegater stemte mot.

Hadde SPD sagt nei, kunne det i ytterste konsekvens ha ført til nyvalg.

Etter SPDs vedtak i dag er det ventet at formelle regjeringsforhandlinger kan begynne den kommende uken.

362 FOR: 362 SPD-delegater stemte for å innlede regjeringsforhandlinger, mens 279 delegater stemte mot. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Vil ha ny avstemning etter forhandlingene

Spørsmålet har vært omstridt, og SPDs ungdomsparti JUSOS er blant dem som ikke ønsker at partiet skal gå inn i en ny koalisjonsregjering med kristendemokratene.

I SPISSEN FOR NEI-SIDEN: Kevin Kühnert, leder for sosialdemokratenes ungdomsparti, kjempet for nei til regjeringsforhandlinger. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Jeg er stolt av dem som har støttet nei-siden. Et så knapt flertall for forhandlinger viser at vi har hatt gode argumenter. Det var ikke bare vi unge som var imot, men også flere eldre delegater, sier JUSOS-leder Kevin Kühnert til NRK.

– Vi skal nå benytte tiden fremover til å forsøke å få en avstemning også etter av koalisjonsforhandlingene er ferdige.

– Kommer du til å støtte en mulig koalisjon?

– Vi har ikke endret mening, men innser at flertallet er for. Vi er imidlertid bekymret for at det ikke virker som det er mye rom til forhandlinger rundt det som kom frem under sonderingene, sier Kühnert.

Glad for ja: – Vi trenger en stabil regjering

Martina Fehlner, delegat fra Bayern, er i motsetning til Kühnert glad for at det ble et flertall for formelle regjeringsforhandlinger.

GLAD: Martina Fehlner er svært fornøyd med at flertallet av hennes med-delegater stemte for regjeringsforhandlinger. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Jeg er veldig fornøyd med avstemningen, fordi vi trenger en stabil regjering i Tyskland nå, sier Fehlner.

– Er det ikke en utfordring at dere går inn i regjeringsforhandlinger med et svært splittet parti?

– Nei, vi er ikke splittet. Vi vil nå samle oss om gode løsninger. Av og til kan det være heftige diskusjoner, men nå skal vi se fremover sammen – for landet og for folket. Går vi ikke inn i regjering, ville vi ikke ha fått gjennomslag for sosialdemokratisk politikk i det hele tatt, sier Fehlner.

Mente SPD ble straffet etter forrige regjeringsdeltagelse

SPD satt i regjering med kristendemokratene CDU og søsterpartiet CSU i forrige periode.

I september gjorde SPD det dårligste valget siden krigen. Partileder Martin Schulz gjorde det klart at deltagelsen i Merkels regjering hadde kostet SPD dyrt. Han var derfor først klokkeklar på at det ikke var aktuelt å fortsatt sitte i regjering med kristendemokratene.

Les Urix forklarer fra det tyske valget: Tøff haust for Merkel

– Jeg har ikke snakket med fru Merkel, verken i går eller i dag. Hun kan bruke dagen sin bedre enn å ringe meg, sa Schulz dagen etter valget.

Schulz snudde

Et par måneder senere hadde imidlertid de to partiene nærmet seg, og Merkels CDU ønsket en storkoalisjon med SPD.

Martin Schulz snudde 180 grader og så etter hvert positivt på å gå inn i en ny regjering med Merkel.

Da var han også mer i takt med velgerne: Meningsmålinger viste i desember at over 70 prosent av dem som stemmer på sosialdemokratene, ønsket forhandlinger om regjeringsmakt.

SPDs landsmøte vedtok før jul et forslag om å åpne for videre regjeringssamarbeid, og i ettermiddag er det klart at SPD støtter formelle forhandlinger.