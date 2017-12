Det var en spesiell stemning i EU kommisjonen etter at forhandlere hadde sittet å slipt på ordene i tekst om grensen mellom Irland og Nord-Irland gjennom natten.

Stabssjefen til EU kommisjonen Martin Selmayr tvitret et bilde av hvit røyk. Et bilde av røyken Vatikanet slipper ut når de velger ny pave. Denne gang et varsel om et gjennombrudd i Brexit forhandlingene

Sjefforhandleren fra EU sin side, Michel Barnier, gav EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker en skikkelig manneklem da han kom til kommisjonen minutter før Theresa May.

Klart for fase to

Rammeavtalen som de nå er enige om gjør det mulig å gå til fase to av forhandlingene hvor det fremtidig forholdet mellom EU og Storbritannia skal forhandles. Det viktigste her er en ny handelsavtale

Den formelle beslutningen om å åpne fase to skal tas av stats- og regjeringssjefene i de 27 gjenværende EU-landene på toppmøte i Brussel neste uke.

Delseier for Theresa May

Rammeavtalen i dag er delseier for statsminister Theresa may. Det sier Jan Erik Mustad, Storbritannia-ekspert og lektor ved Universitetet i Agder, til NRK.

– Nå er det klart for det britene aller helst vil forhandle med EU om, økonomi og handelsavtale.

Storbritannia-kjenner Jan Erik Mustad mener rammeavtalen i dag er en delseier for Theresa May. Mustad jobber til daglig som lekter ved Universitetet i Agder. Foto: Trine Andersen / NTB scanpix

Britene har hatt det øverst på ønskelisten helt siden innbyggerne stemte for Brexit i en folkeavstemning i 2016. Enten en handelsavtale med EU som helhet, eller bilaterale avtaler med hver enkelt av de 27 EU-landene.

– Dette er veldig velkomment for Theresa May og britene, at de nå kan gå videre.

– EU har diktert det meste i fase en, Storbritannia er blitt hengende etter.

– Det er en delseier for Theresa May i dag, sier Jan Erik Mustad.

Tøffe krav til britene

EUs president Donald Tusk stiller tøffe krav til britene når fase to innledes.

EU-president Donald Tusk og statsminister Theresa May etter møtet fredag morgen. Tusk stiller tøffe krav til britene videre. Partene er enige om første steg i skilsmissen mellom EU og Storbritannia. Foto: Emmanuel Dunand / AFP

Han krever at Storbritannia må overholde all EU-lovgivning i de to årene overgangsperioden skal pågå.

Tusk mener også at britene må bidra til EUs budsjetter i overgangstiden og at EU-domstolen skal ha myndighet i samme periode.

Handelsavtale

Statsminister Theresa May ser fram til å komme i gang med handelsavtalene med EU.

– Jeg har konsekvent sagt at vi ønsker å bygge et dypt og spesielt partnerskap med EU, sier May.

Brudd

Mandag falt forhandlingene sammen da lederen for det Nord-Irske regjeringspartiet Arlene Foster uttrykte sjokk over slutteksten.

Hennes parti DUP, det demokratiske unionistpartiet er et støtteparti for regjeringen og Theresa May ville måtte gå av hvis Arlene Foster skulle trekke sin støtte.

DUP mente teksten som lå på bordet mandag ville knytte Nord-Irland nærmere EU og Irland enn Storbritannia. Den sa lover og regler i Nord-Irland skulle sammekjøres med EUs lovverk og regler.

Nå har Foster fått forsikringer om at Nord-Irland blir med resten av Storbritannia ut av EUs indre marked og EUs tollunion.

Demonstrasjon onsdag denne uka mot lukket grense mellom Irland som er i EU og Nord-Irland som er på vei ut av EU sammen med resten av Storbritannia Foto: Paul Faith / AFP

Grense til besvær

Grensen mellom Nord-Irland og Irland blir grensen mellom EU og Storbritannia etter EU.

Både katolikker og protestanter på begge sider av grensen har fryktet en ny hard grense fra den tiden før fredsavtalen.

Et flertall av EUs innbyggere i Nord-Irland stemte imot Brexit, men det største partiet DUP støtter Brexit.

EU har effektivt gitt Irland som er EU-medlem en vetorett i forhandlingene og sagt at det som ikke er godt nok for Irland heller ikke er godt nok for EU.

Den bearbeidet teksten slår fast at Nord-Irland økonomisk og politisk blir værende en del av Storbritannia.