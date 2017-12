Gjennombrudd i Brexit-forhandlingene i natt

En svært fornøyd statsminister Theresa May og EU-kommisjons leder Jean-Claude Juncker holdt felles pressekonferanse i Brussel fredag morgen.

Partene skal være enige på to viktige områder. Det gjelder EU-borgeres rettigheter i Storbritannia og britiske borgeres rettigheter i EU-landene.

Det andre er stauts for grensen mellom Irland som er et EU-land og Nord-Irland som er en del av Storbritannia.

Samme rettigheter som før

I Storbritannia bor det 3 millioner borgere fra EU-land. Jean-Claude Junker la vekt på at disse borgerne har levd i stor usikkerhet etter folkeavstemningen om Brexit i fjor.

Theresa May og Junker la begge vekt på at rettighetene vil være de samme i framtida som i dag. Det gjelder også for britiske borgere som har bosatt seg i de 27 EU-landene.

«Myk» grense

Tidligere samtaler denne uka har strandet på spørsmål rundt grensen mellom Irland og Nord-Irland som er den eneste landgrensen mellom EU og Storbritannia.

En svært fornøyd statsminister Theresa May sier det blir en «myk» grense, ikke «hard» som mange i Irland og Nord-Irland har fryktet.

Demonstranter i Belfast i Nord-Irland protesterer mot planene om å etablere en lukket grense mellom Irland som forblir i EU, og Nord-Irland som føler Storbritannia ut av EU. Foto: Paul Faith / AFP

Irland har krevd en skriftlig garanti for at grensen til naboen i nord skal bli like åpen som i dag etter brexit. Mange frykter at en gjeninnføring av tollposter og grensekontroll vil true den skjøre freden.

Strid om grense

Men Irlands krav om åpen grense som i dag er som å kaste en brannfakkel mot de nordirske unionistene i partiet DUP. Partiet er støtteparti for regjeringen til Theresa May.

– Vi har vært veldig tydelige. Nord-Irland må forlate EU på de samme vilkårene som resten av Storbritannia. Vi kan ikke akseptere en løsning som vil skape økonomiske og politiske skillelinjer mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

Det sa leder Arlene Foster i Det demokratiske unionistpartiet (DUP) tidligere denne uka.

Grensen mellom Nord-Irland og Irland er om lag 500 kilometer lang, og det er rundt 300 grenseoverganger. Folk kan fritt bevege seg fram og tilbake.

Leder for Det demokratiske unionistpartiet DUP i Nord-Irland, Arlene Foster, krever at EU må gi samme vilkår til Nord-Irland som til resten av Storbritannia. Foto: Paul Faith / AFP

Klart for fase to

EU har stilt krav om at det må gjøres «tilstrekkelig framskritt» i forhandlingene om rammene for selve skilsmissen før det kan bli aktuelt å gå videre til fase to av forhandlingene.

Fase to vil omfatte diskusjoner om overgangsordninger og framtidig handel.

Frist til søndag

EU har tidligere gitt britenes statsminister Theresa May frist til søndag med å vende tilbake til Brussel med en akseptabel avtale.

Samtalene mellom EU og Storbritannia mandag denne uka, brøt sammen.

Da Theresa May møtte EU-president Donald Tusk tidligere i uka, var han opptatt av at tiden er i ferd med å renne ut.

– Tidsmarginene for en Brexit-avtale begynner å bli veldig små nå, men det er fremdeles mulig å få til en avtale, sa Tusk etter møtet på mandag.

Rammen som ble forhandlet fram i dag skal godkjennes på et toppmøte i EU 15 og 16 desember.

– Kommisjonen har formelt besluttet å anbefale til toppmøtet at det nå er gjort tilstrekkelige framskritt i forhandlingene, sa Juncker.

– Beslutningen om tilstrekkelige framskritt vil være i de 27 medlemslandenes hender, la Junker til.