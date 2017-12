Nordirske unionister steiler over grenseforslag

Lunch-møtet mellom Theresa May og Jean-Claude Juncker skal ha hatt et dramatisk øyeblikk i formiddag da May ba om en pause i forhandlingene for å ringe sine støttespillere i Nord-Irland.

For i Brussel ble det diskutert et forslag som i praksis innebærer at Nord-Irland forblir medlemmer av EU. For å slippe å gjeninnføre streng grensekontroll mellom Irland og Nord-Irland, skulle Nord-Irland forbli del av EUs tollunion og det indre marked.

Et av de vanskeligste spørsmålene i brexit-forhandlingene nå, er hva som skal skje med grensen mellom Irland og Nord-Irland. Foto: PAUL FAITH / AFP

Unionistene reagerer

Men det er som å kaste en brannfakkel for de nordirske unionistene i DUP, og som i tillegg er den konservative regjeringens støttespillere i Westminster.

– Vi har vært veldig tydelige. Nord-Irland må forlate EU på de samme vilkårene som resten av Storbritannia. Vi kan ikke akseptere en løsning som vil skape økonomiske og politiske skillelinjer mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, sier leder Arlene Foster i Det demokratiske unionistpartiet (DUP) på en pressekonferanse i Belfast mandag.

Før møtet i Brussel hadde Irland krevd en skriftlig garanti for at grensen til naboen i nord skal bli like sømløs som i dag etter brexit. Mange frykter at en gjeninnføring av tollposter og grensekontroll vil true den skjøre freden.

Grensen mellom Nord-Irland og Irland er om lag 500 kilometer lang, og det er rundt 300 grenseoverganger. Folk kan fritt bevege seg fram og tilbake.

Irlands statsminister Leo Varadkar sa i kveld at han er skuffet over at det ikke ble noen avtale i Brussel. Varadkar nektet for påstander om at Irland har noen form for republikansk agenda for å ønske en sømløs grense med Nord-Irland.

Krever å få bli i EU

Da forslaget om å la Nord-Irland være del av tollunionen og EUs indre marked kom på bordet, dukket det hurtig opp et krav fra Skottland om å få lov til å få samme status. Et flertall av skottene ønsker å forbi del av EU.

– Hvis en del av Storbritannia skal få en spesialavtale med EU og være del av EUs indre marked, så er det ingen grunn til at ikke andre skal kunne det samme, sier Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon til Reuters.

Lignende krav vil komme fra Wales. Og fra Londons borgermester Sadiq Khan.