Sjøsatte enorm plastsamler som skal rydde opp i Stillehavet

Lørdag startet tauingen av oppsamlingsanlegget fra et verft i Alameda i San Francisco-bukten.

Nå skal det taues 1200 nautiske mil, eller vel 2200 kilometer, til det er fremme i «plastsuppe»-området i det nordlige Stillehavet, skriver Ocean Cleanup på sin hjemmeside.

Målet er at den første plasten skal være samlet inn i løpet av seks måneder.

Fikk ideen som 16-åring

Boyan Slat, mannen bak Ocean Cleanup Foto: Peter Dejong / AP

Med sjøsettingen er ideen som nederlandske Boyan Slat fikk da han som 16-åring dykket utenfor Hellas, i ferd med å bli virkelighet,

Under dykkingen fant han ut at det var mer plast enn fisk i havet og bestemte seg for å gjøre noe med det.

Som 19-åring avsluttet Slat studiene for å konsentrere seg om prosjektet på full tid.

Åtte år etter dykketuren utenfor Hellas er The Ocean Cleanup blitt til et fullvoksent prosjekt, med 70 ansatte og et budsjett på over 200 millioner kroner.

Se animasjon av hvordan Ocean Cleanup-systemet virker. Du trenger javascript for å se video. Se animasjon av hvordan Ocean Cleanup-systemet virker.

Plast tilbake fra 1970-tallet

Området midt mellom USAs vestkyst og Hawaii inneholder verdens største samling plastavfall og er blitt kalt Great Pacific Garbage Patch.

Havstrømmene har konsentrert plasten i et område som har vokst kraftig de siste årene, viste en studie tidligere i år.

Det er nå rundt 1,6 millioner kvadratkilometer stort og inneholder rundt 1.800.000.000.000 biter plast. Så tett er plasten i område at den omtales som en suppe.

Plasten veier til sammen 80.000 tonn og analyser har vist at deler av plasten har drevet i havet siden 1970-tallet.

Lensesystemet til Ocean Cleanup ved verftet i Alameda i San Francisco-bukten. Foto: Ocean Cleanup

Skal drive med bølgene

Innsamlingssystemet er passivt, det har hverken motor eller andre maskiner om bord.

I stedet skal det drive med havstrømmene, som en kunstig kystlinje som samler opp all plast på sin vei.

Lensene er til sammen 600 meter lange og skal flyte i en gigantisk U-form. Under lensene vil en tre meter lang skjerm henge ned.

Slik ser stiftelsen Ocean Cleanup for seg at plast fra havet kan bli samlet inn ved hjelp av lange lenser. Foto: Illustrasjon NTB scanpix/ Erwin Zwart/The Ocean Cleanup, Illustrasjon NTB scanpix/ Erwin / NTB scanpix

Plasten flyter på eller rett under overflaten, og driver derfor med samme fart som havstrømmene.

Oppsamlingssystemet blir også påvirket av vind og bølger, og beveger seg derfor rundt en knop raskere enn plasten som vil bli samlet i en tett masse.

Plasten vil så bli fanget opp i en beholder. Når den er full, vil et støttefartøy tømme anlegget ved hjelp av pumper, og ta plasten med til land, hvor den gjenvinnes og selges.

60 systemer i løpet av to år

Systemet har vært gjennom en rekke tester og designendringer underveis, for å sikre at det tåler belastningen, skriver TU.

Dersom innsamlingen av plast virker som det skal, er det planen at prosjektet skal ha 60 oppsamlingssystemer i drift i løpet av to år.

Målet er å samle opp halvparten av all plasten i Great Pacific Garbage Patch i løpet av fem år.

På lengre sikt er ambisjonene til den nederlandske 24-åringen og resten av prosjektet å samle opp 90 prosent av plasten i verdenshavene innen år 2040.

En del kritikere er skeptiske til om prosjektet vil kunne lykkes i stor skala.

Så langt er det uansett den mest konkrete løsningen som kan forhindre en utvikling som, ifølge World Economic Forum, vil føre til at det innen 2050 være mer plastsøppel i verdenshavene enn fisk.