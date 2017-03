Skandalen som felte president Park begynte å rulle da en TV-stasjon fant et gjenglemt nettbrett i slutten av oktober i fjor:

Det var nemlig fullt av sensitive regjeringsdokumenter.

TV-stasjonen bladde seg gjennom en hel bunke av president Parks taleutkast, forslag til lovtekster og interne budsjettdokumenter.

De oppdaget også raskt at nettbrettet ikke tilhørte presidenten. På kamerarullen lå et stort antall selfies av en kvinne ved navn Choi Soon-sil.

Les mer: Sør-Koreas president Park avsatt for korrupsjon

DEMONSTRASJON: Demonstranter i hovedstaden Seoul krever at presidenten blir arrestert. Foto: Kim Hong-ji / Reuters

«Uformell rådgiver»

Choi Soon-sil har, viser det seg, fungert som en uformell rådgiver for president Park gjennom mange tiår. Hun ble satt i varetekt 1. november, men hun har ikke vært alene.

Flere av Parks tidligere rådgivere er pågrepet, mistenkt for svindel og maktmisbruk.

Det hemmelige rådgivernettverket har ikke bare tatt del i regjeringens mest sensitive beslutninger uten noen form for sikkerhetsklarering eller formell posisjon. De anklages også for å ha brukt sin innflytelse til ren økonomisk vinning.

Choi er blant annet anklaget for å ha presset store selskaper, deriblant Samsung, til å gi om lag 500 millioner kroner til et fond hun selv styrte og brukte til egne formål.

Samsung anklages for å ha betalt for ridetimene til Choi Soong-sils hesteinteresserte datter og skandalen har også felt toppledelsen i landets største selskap.

SJAMANER: Choi Soon-sil er datteren til lederen for en sjamanistisk kultbevegelse som gjennomfører en rekke ritualer. Her utfører sjamaner et ritual hvor de fester pengesedler på en dyreskrott som et offer til høyere makter. Foto: Ed Jones / AFP

Benekter sjaman-ritualer

Choi Soon-sil er datter til lederen for en sjamanistisk kultbevegelse som pleide nært vennskap til president Parks far, diktatoren Park Chung-hee.

I høst fikk sørkoreanerne nærmest vantro innblikk i hvordan denne kultbevegelsen i flere generasjoner har hatt tette bånd til presidentfamilien.

På ett tidspunkt måtte presidentens kontor rykke ut og benekte at presidentpalasset «Blue House» har vært åsted for sjamanistiske ritualer.

Men mange har lurt på hva annet som har foregått der:

Opposisjonen har saumfart budsjettene til presidentens kontor, og oppdaget at presidentkontoret i desember 2015 bestilte over 300 Viagra-piller på skattebetalernes regning.

Den offisielle forklaringen, at pillene ble kjøpt inn for å behandle høydesyke under en offisiell reise til Afrika, er det få som tror på.

Lettelse og sinne

Demonstrasjonene i vinter mot presidenten, har vært de største siden demokratibevegelsen på 1980-tallet.

Millioner av mennesker var i januar og februar hver eneste lørdag ute i bitende minusgrader og protesterte, etter hvert som stadig nye detaljer i den pikante korrupsjonsskandalen ble avslørt.

Les mer: Fyller gatene i Seoul igjen: Krever presidentens umiddelbare avgang

Det har vært en sjelden oppvisning i hvordan folkelig engasjement og sivilsamfunn også har bidratt til å velte en statsleder – det er ikke hverdagskost i Asia.

STØTTER PRESIDENTEN: En kvinne gråter, fordi presidenten i Sør-Korea er avsatt. Foto: Ahn Young-joon / AP

Sør-Korea er veldig splittet mellom de konservative som støtter Park og de liberale som trekker et lettelsens sukk i dag.

21.000 politifolk er utplassert og minst to demonstranter har mistet livet i uroen. Begge var støttespillere av president Park og demonstrerte mot at hun blir fjernet fra vervet.

Men meningsmålinger har vist at opptil 80 prosent har støttet riksrettsprosessen.

URO: 21.000 politifolk er utkommandert for å hindre uro etter at presidenten ble avsatt av forfatningsdomstolen. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Nord-Korea

Sør-Korea må avholde valg innen to måneder for å finne Parks etterfølger. Den som tar over for Park, får flere utfordringer i fanget.

Den liberale kandidaten Moon Jae-in ligger på meningsmålingene an til å vinne overlegent, og han ønsker en helt annen utenrikspolitikk enn den Park har ført.

Mange av hans partifeller har vært tilhengere av solskinnspolitikken som innebærer dialog med Nord-Korea, og Moon er også uttalt motstander av rakettskjoldet som USA begynte å bygge denne uken.

RAKETTOPPSKYTING: Dette skal ifølge nordkoreanske myndigheter vise rakettoppskyting i mars i år. Foto: Str / AFP

Det er trolig også årsaken til at skjoldet har blitt kraftig fremskyndet. Både amerikanske og sørkoreanske militære ledere ville ha systemet på plass før valget. Moon vil trolig også vurdere å gjenåpne den felles industrisonen på grensen, og ønske et nærmere forhold til Kina som nå er historisk dårlig.

I mellomtiden styres Sør-Korea av en midlertidig overgangsregjering. Det er en krise regimet i Pyongyang kan finne på å utnytte.

Senest i dag kom det meldinger om økt aktivitet ved Nord-Koreas prøvesprengningsbase i Punggye-ri, som kan tyde på at Nord-Korea nå forbereder nok en atomprøvesprengning i den nærmeste tiden.

Risikerer fengselsstraff

Park risikerer nå lang fengselsstraff. Senest i forrige uke ble den kriminelle etterforskningen av Park for korrupsjon utvidet.

Hun var immun så lenge hun var president. Når hun nå blir avsatt, kan hun varetektsfengsles, og senere stilles for retten.

Tiltalen går ut på korrupsjon og at hun har røpet statshemmeligheter.

Det er et stort press på politiet og domstolene for å ikke gi henne særbehandling fra de mange som har presset på for å få henne ut.

Park er den første demokratiske lederen i Sør-Korea som blir avsatt. Hun kan ende med å gå rett fra en presidenttilværelse til et liv bak murene.

Les mer: Nord-Korea: – Park har fått en dødsdom