Sier nei til søppel fra rike land

Filippinske myndigheter sier nei til plastflasker og -poser, aviser og brukte voksenbleier. Nå er søppelet lastet om bord i 69 konteinere på et lasteskip på vei til den kanadiske byen Vancouver. Det er ventet å komme dit om cirka tre uker.

I april truet president Rodrigo Duterte med at han selv ville sendte søppelet tilbake til Canada dersom de ikke hentet det. Nå har trusselen altså blitt en realitet.

– Jeg tror beskjeden vi sender til verden, er at vi ikke vil være en bakgård. Dessuten at presidenten er en å regne med, sier Wilma Eisma, lederen for havnen i Subic der lasteskipet la ut ifra.

Diplomatisk søppelkrangel

I 2013 og 2014 kom det flere enn 100 konteinere med husholdningssøppel fra Canada til Filippinene. Nå har landet kalt hjem både ambassadøren og konsuler i Canada, fordi landet ikke har hentet avfallet sitt.

Tidligere denne måneden møtte demonstranter opp utenfor den kanadiske ambassaden i Manila. Foto: Maria Salvador Tan / AFP

Lederen for Greenpeace i Filippinene sier den internasjonale søppelhandelen er uakseptabel.

– Det er en sørgelig praksis mange land, særlig nordlige, bruker for å kvitte seg med søppel de ikke kan håndtere i sitt eget land. Det rammer menneskene i landet som mottar avfallet, sier Lea Guerrero til Reuters.

Malaysia: – Søppeleksporten er urettferdig

Hvert år sender Vesten hundretusenvis av tonn med plastsøppel til Malaysia. Men nå har landet fått nok. For bare noen dager siden annonserte myndighetene i landet at 450 tonn skal skipes tilbake til Australia, Canada, Kina, Japan, Saudi-Arabia og USA.

Hauger med plast på en forlatt fabrikk utenfor Kuala Lumpur. Malaysia har nok med sitt eget søppel og vil ikke ta imot mer fra andre land. Foto: Mohd Rasfan / AFP

– Vi kommer til å returnere søppelet til opprinnelseslandet, uten nåde, sa energi- og miljøminister Yeo Bee Yin. Hun kaller søppeleksporten fra utviklede land for «urettferdig og usivilisert».

Siden 2016 er plastimporten til Malaysia blitt tredoblet og nådde i fjor 870.000 tonn, ifølge offisielle tall. Den økte importen skyldes også at Kina har stanset importen av plastsøppel for resirkulering, fordi landet har nok med å håndtere sitt eget søppel.

Miljøverngrupper i Filippinene har bedt landets myndigheter om å forby alle søppelimport og å ratifisere Baselkonvensjonen. Den regulerer behandling og internasjonal handel med farlig avfall og annet avfall. I fjor ble også plast definert som farlig avfall, og tatt inn i konvensjonen.

Konvensjonen ble inngått i 1989 og er en av de eldste miljøkonvensjonene.