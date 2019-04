Malaysia er lei av å være verdens søppeldynge

Både i Malaysia og nabolandene prøver mange å tjene penger på gjenvinning.

Problemene med de store bergene av søppel i Malaysia er i ferd med å ta overhånd. I fjor sommer iverksatte Kina forbud mot å ta imot mer plastsøppel fra USA og øvrige vestlige land.

Det hadde kineserne tatt imot i mange år, men så ble det bråstopp.

Ifølge CNN har Malaysia nå sett seg nødt til å slå ned på de nye søppelbaronene som ville utnytte situasjonen som oppsto etter kinesernes importnekt.

Stengte ulovlige fabrikker

Siden juli 2018 har myndighetene i Malaysia prøvd å rydde opp. De har stengt minst 148 fabrikker som ikke hadde lisens til å drive med gjenvinning.

Selv om mange måtte stenge, var det få som ble straffet etter kampanjen for å få den voksende, ulovlige søppelindustrien under kontroll.

Arbeiderne i Malaysia jobber under utfordrende forhold mange steder. Foto: CNN

Malaysias energi- og miljøminister Yeo Bee Yin sier til CNN at den ulovlige delen av industrien vokste og at det derfor var nødvendig å slå ned på de som brøt loven.

Ifølge Japan Times er det problemer også i Japan når det gjelder å få noen til å ta unna de mengdene med plastavfall som før kunne eksporteres til Kina. Japan er det landet nest etter USA som produserer mest plastavfall i verden.

I Kanagawa-området som er en del av Stor-Tokyo har de hatt vanskeligheter med overfylte søppeldeponier og myndighetene frykter dette fører til mer ulovlig dumping av plastavfall i de fattigste asiatiske landene som Malaysia og Vietnam.

Forurensning sprer seg

De store mengdene med plastavfall bringer med seg arbeidsplasser og overskudd for søppelbaronene.

Samtidig er det mer og mer av det avfallet ingen vil ha som hoper seg opp rundt fabrikkene.

Problemene for lokalbefolkningen øker. For et år siden merket Lay Peng Pua at det rundt hjemmet hennes i landsbyen Jenjarom i Malaysia luktet merkelig.

– Jeg visste først ikke hvor røyken kom ifra, sier hun, sier hun til CNN.

Lay og andre i lokalmiljøet mobiliserte for å finne kilden til røyken.

Til deres forskrekkelse oppdaget de at gjenvinningsbedrifter hadde dukket opp i nærheten og brant store mengder plast somfikk solgt eller ble kvitt.

Billigere å brenne

Forskjellige typer plast har ulik verdi. Noen uregulerte operatører kjøper forskjellig plast i store kvanta.

De finner det billigere å brenne eller dumpe mindre verdifulle materialer i stedet for å bearbeide stoffet slik at det ikke gjør så store skader på miljøet.

I utkanten av landsbyen Jenjarom fant CNN store søppelberg i et delvis utbrent varehus.

Her viser rester av plastavfallet at det kommer fra vesten. Foto: CNN

Ifølge den amerikanske nyhetskanalen er nå fabrikken lagt ned.

En talsperson for de lokale myndighetene sier at de har sendt varsel til eieren, som hevder han ikke visste at leietakerne drev en gjenvinningsfabrikk.

LES OGSÅ: Mafiafrykt stopper Napoli-søppel

Naturvernforbundet: – Plastbransjen og myndighetene har sovet i timen