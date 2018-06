Sessions siterte Bibelen da han forsvarte omstridt tiltak mot ulovlig innvandring

– Jeg vil sitere for dere apostelen Paulus og hans klare og kloke forordning i Romerbrevets kapittel 13, sa justisministeren i Fort Wayne i delstaten Indiana torsdag.

Regjeringens lover må adlydes siden Gud har fastsatt dem for å opprettholde orden, mener apostelen, ifølge justisministeren.

Han henviste til bibelstedet da han skulle forsvare en praksis som justisdepartementet innførte i forrige måned. Alle som krysser grensa til USA ulovlig, skal nå straffeforfølges.

Dette gjelder også innvandrere som har med seg barn. Mens foreldrene er satt i varetekt, er barna blitt plassert i egne, lukkede mottak langs grensa mellom USA og Mexico.

Denne gruppen med ulovlige innvandrere hadde nettopp krysset Rio Grande mellom Mexico og USA. De venter på å bli fraktet inn til et mottak. Justisministeren mener altså det er i tråd med Bibelen når barna blir skilt fra foreldrene. Fra 2. april i år. Foto: Loren Elliott / Reuters

– Veldig bibelsk

Etter Sessions uttalelse om lover fastsatt av Gud, ble presserådgiver Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus spurt hva hun mente om saken.

– Det er veldig bibelsk å håndheve loven. Det blir faktisk gjentatt en rekke ganger i Bibelen, svarte hun.

Flere republikanske kongresspolitikere er kritiske til at ulovlige innvandrere blir atskilt fra sine barn. Paul Ryan, lederen for Representantenes hus, sier han ikke er komfortabel med situasjonen.

– Jeg ønsker ikke at barn skal skilles fra foreldrene sine, sier Ryan, som mener innvandringslovene bør endres for å få slutt på praksisen.

– Barbarisk

Dette er grensegjerdet mellom Mexico og USA i Tecate, California. I det fjerne skimtes grensevakter på jakt etter ulovlige innvandrere. Foto: ADREES LATIF / Reuters

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, kaller atskillelsen av barn og foreldre «barbarisk».

Tidligere har FN kritisert praksisen og anklaget amerikanske myndigheter for å bryte menneskerettighetene. Flere amerikanske kristne ledere, som vanligvis støtter Donald Trump og Republikanerne, mener også at Sessions må revurdere sin beslutning.

Det største lukkede mottaket for migrant-barn ligger i Texas og har fått navnet «Casa Padre». Her bor over 1.400 mindreårige og barn i et tidligere Walmart-supermarked.

Flesteparten er tenåringer som krysset grensa alene, men rundt 70 skal være barn som er atskilt fra foreldrene med makt.

