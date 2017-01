Seniorforsker om dommen: – Det kan få skumle konsekvenser

Saken som har splittet det israelske folket i to fikk i dag sin dom.

Elor Azaria ble dømt for uaktsomt drap etter å ha skutt Abdel Fatah al-Sharif i Hebron i fjor. Det er den første soldaten som dømmes for dette på over tolv år.

Hvor lenge han må sone blir klart i løpet av en måned, men siste ord blir nok ikke sagt på en stund.

Statsminister Benjamin Netanyahu var først ute å fordømte handlingen. Nå har han snudd, og hans politiske allierte presser på for benådning.

– Han er et «maktdyr»

– Det er en opphausset stemning blant politikerne. Naftali Bennett (leder for partiet «Det Jødiske Hjem,» journ.anm) er en viktig politisk alliert for Netanyahu og han presser nå hardt for benådning. Det sier Seniorforsker ved PRIO. Marte Heian Engdal.

Seniorforsker ved PRIO, Marte Heian Engdal, tror saken vil bli brukt i et politisk spill.

– Politikerne går rakt i motsetning til hæren selv. De sier at de ikke kan ha sånne soldater. I tillegg har statsministeren en korrupsjonssak hengende over seg, og det kan påvirke valget hans. Netanyahu er et «maktdyr» og kommer neppe til å la denne saken bare passere, fortsetter Engdal.

Skulle presidenten benåde Azaria vil det kunne ha skumle konsekvenser for ettertiden.

– Tenk hva slags presedens det kan gi for ettertiden. Da tror jo hæren at de kan gjøre hva de vil uten å bli straffet. Det kan jo også smitte over på holdningene til bosetterne, sier Engdal.

– Svekker rekrutteringen

Forsker ved forsvaret, Hanne Eggen Røislien, tror heller saken kan ha negative konsekvenser for rekrutteringen til hæren.

–Det er veldig interessant at dette skjer akkurat i Hebron, som er et område rett ved bosetterne, hvor hæren opererer under kaotiske arbeidsforhold, sier Røislien.

Forsker ved forsvaret, Hanne Eggen Røislien, sier at dommen kan få konsekvenser for den israelske hæren. Foto: Privat

– Her vil de helst sende ut de lojale israelerne som ikke har noen tilknytning til bosetterne. Til nå har tendensen vært motsatt, og det blir sikkert ikke noe bedre nå, fortsetter hun.

Hun tror ikke saken kommer til å få noe særlig storpolitisk betydning, men legger til at det er mye som skjer i Israel for øyeblikket og at saken neppe hjelper til i det «politiske kaoset.»

Demonstrerte i gatene

Under rettssaken brøt det ut kaos i byen der mange demonstranter hadde møtt opp med kamprop og israelske flagg. Politiet fikk raskt kontroll, men kom også i klammeri med deler av folkemengden.

Da dommen ble lest opp i dag, samlet israelere seg i gatene. Det endte med bråk. Foto: AMIR COHEN / Reuters

Saken har fått stor oppmerksomhet i Israel etter at videoen av skytingen ble offentliggjort, og landet har blitt nærmest delt på midten.

Nå fikk altså den israelske hæren det som de ville i første omgang, men det er ventet at forsvaret til soldaten vil anke. I tillegg er benådning et alternativ, som nok heller ikke vil stoppe oppmerksomheten rundt skytingen i Hebron i mars i fjor.