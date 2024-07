Netanyahu er denne uka i USA.

Flere amerikanske medier påpeker at besøket har havnet i skyggen av de dramatiske politiske omveltningene som den siste tiden har utfoldet seg i landet – inkludert Joe Bidens exit fra presidentvalgkampen.

Men noe oppstyr har det ført til. Natt til onsdag norsk tid tok flere hundre jødiske fredsaktivister seg inn i Kongress­bygningen i Washington. Det skjedde før Netanyahu skal tale der.

Aktivistene hadde en klar beskjed til Israels statsminister.

En politimann stripser hendene til fire aktivister som deltok på protesten i Kongressen. Foto: TIERNEY L. CROSS / AFP

200 pågrepet

– De siste ni månedene har vi vært vitne til utallige grusomheter i Gaza, begått i vårt navn og betalt av vår regjering, skriver organisasjonen Jewish Voice for Peace, som sto bak protesten, på X.

Demonstrantene krever at USA slutter å sende våpen til Israel mens Gaza-krigen raser. De var kledd i røde t-shorter og bar plakater med påskriften, «Ikke i vårt navn» og «Jøder må si stopp til våpen til Israel».

Demonstrasjonen og pågripelsene gikk rolig for seg. Foto: TIERNEY L. CROSS / AFP

Rundt 400 demonstranter var til stede, anslår Jewish Voice for Peace på sine nettsider.

Demonstrantene satte seg ned i en sirkel og begynte å klappe og rope slagord. Etter en halvtime, og etter flere advarsler, begynte politiet å pågripe dem. De ble ført ut én etter én, skriver AP.

Totalt ble omlag 200 personer pågrepet, opplyser politiet, skriver Reuters.

– Aldri igjen

– Jeg er datteren av en overlevende fra Holocaust, og jeg vet hvordan Holocaust var, sa Jane Hirschmann fra New York, med henvisning til tyskernes masseutrydding av 6 millioner jøder under andre verdenskrig.

Hirschmann hadde tatt med seg begge døtrene sine til protesten. Alle ble pågrepet av politiet.

– Når vi sier «aldri igjen», mener vi aldri for noen, understreket hun til AP.

Gaza-krigen brøt ut etter det Hamas-ledede angrepet mot Israel i oktober, der over 1000 israelere ble drept. Krigen har krevd titusenvis av liv i Gaza. Israel har flere ganger blitt anklaget for krigsforbrytelser og brudd på menneske­rettighetene.

Det var ikke bare fredsaktivister som var ute i forbindelse med Netanyahus besøk. Også slektninger til gisler som holdes av Hamas i Gaza, demonstrerte ved Kongressen i Washington tirsdag. Foto: Umit Bektas / Reuters

De fleste amerikanske jøder støtter Israels krig i Gaza, ifølge en undersøkelse av Pew Research Center. Men de i den yngre alders­gruppen, fra 18-34, har et mer delt syn enn resten av de spurte.

Der mener 4 av 10 at Israels fremferd er uakseptabel.

Et endret landskap

Netanyahu ankom USA mandag. I tillegg til å tale i Kongressen skal han i løpet av besøket møte president Joe Biden, visepresident og demokratenes antatte president­kandidat Kamala Harris og ekspresident og republikanernes president­kandidat Donald Trump.

Trump og Netanyahu har hatt et kjølig forhold etter at Netanyahu gratulerte Biden med valgseieren i 2020. Men fredag skal de møtes hjemme hos Trump i Mar-a-Lago i Florida.

Donald Trump (til venstre) og Benjamin Netanyahu i 2017. De to var gode venner da Trump var president, men forholdet ble siden kjøligere. Foto: Sebastian Scheiner / AP

Besøket skjer etter noen dramatiske uker i USA:

Dermed landet Netanyahu i et amerikansk politisk landskap som ser svært annerledes ut enn da besøket ble planlagt.

Besøket har også satt søkelys på Harris' holdinger til Israel, Palestina og Gaza-krigen. Visepresidenten har tidligere krevd en umiddelbar våpenhvile i Gaza. Hun har beskrevet situasjonen som en «humanitær katastrofe».

Det er ikke ventet at hun skal være til stede når Netanyahu onsdag taler i Kongressen, skriver The New York Times.

Andre folkevalgte demokrater boikotter Netanyahus tale. Flere har kritisert Netanyahu og koalisjonspartnere fra ytre høyre for å utnytte USAs støtte for sin egen politiske vinning og for å føre en brutal krig mot sivile palestinere.

– Jeg nekter å være en rekvisitt i det politiske narrespillet om at statsminister Netanyahu er en stor beskytter av USAs og Israels forhold når faktum er at han, og hans ekstremistiske partnere, saboterer det forholdet, sa senator Chris Van Hollen fra Maryland til The Washington Post.

