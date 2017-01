I dag ble soldaten dømt skyldig. Det melder BBC.

–Soldaten drepte uten noen gyldig grunn. Det slår den militære domstolen fast i følge den israelske avisen Hareetz.

Se hendelsen her:

Soldaten skjøt palestineren mens han lå nede. Saken har pågått siden mars i fjor. Du trenger javascript for å se video. Soldaten skjøt palestineren mens han lå nede. Saken har pågått siden mars i fjor.

– Han var klar over at skuddet hans kom til å drepe. Han kan ikke få i pose og sekk, sa dommeren da soldaten i dag mottok sin dom.

Rettsaken har pågått i ti måneder etter hendelsen i mars i fjor.

Høy tempratur i gatene

Den 21 år gamle palestineren Abdel Fatah al-Sharif skutt i hodet av den israelske soldaten Elor Azaria mens han lå skadet på bakken. al-Sharif hadde knivstukket en annen soldat før han ble lagt i bakken og deretter skutt i hodet. 20 år gamle Azaria ble i dag dømt for uaktsomt drap.

Demonstranter samlet seg i dag i gatene, og noen kom i krangel med politiet. Foto: AMIR COHEN / Reuters

Det er ikke uvanlig at liv går tapt under kamper mellom palestinere og israelske soldater, men det at palestineren ble skutt mens han lå nede har gitt saken stor oppmerksomhet.

Store folkemengder samlet seg i gatene for å gi sin støtte til den tiltalte soldaten. Der sang de kampsanger og viftet med det israelske flagget.

Det ble uro i folkemengden under demonstrasjonene. Foto: AMIR COHEN / Reuters

Uenighet blant folket

Saken har splittet landet i to. Den ene siden man ikke skal kunne skyte personer som tilsynelatende ikke er noen trussel, selv om man er soldat. Den andre siden mener Azaria er en nasjonal helt som aldri burde vært tiltalt.

Under rettssaken mente forsvaret at en dom ville «kastrere» den israelske hæren.

Den israelske soldaten Elor Azaria har vært etterforsket siden mars. I dag kommer dommen i saken. Foto: JACK GUEZ / Afp

Aktoratet, på sin side, mente en frifinnelse ville sette en farlig presedens til fremtidige hendelser.

Ingen dømt på 12 år

Etter hendelsen uttalte justisministeren i Israel at soldater og politimenn har fått beskjed om å drepe kun dersom det er snakk om umiddelbar fare for liv. Human Rights Watch mener derimot at det er det motsatte som skjer i Israel.

Azaria kan bli den første israelske soldaten til å få en slik dom på over tolv år. Blir han dømt hadde han kunnet vente seg en fengselsstraff på rundt 20 år.