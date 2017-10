Sammenstøt i Barcelona: Folk søkte dekning etter høye smell fra politiet

LA SEG NED: Demonstranter la og satte seg ned foran bilene til politiet. Da svarte politiet med å skyte granater med pepperspray mot folkemengden. Foto: SUSANA VERA / Reuters

BRØT SEG INN: Politiet beslaglegger stemmeurner ved et valglokale i Barcelona. Foto: PAU BARRENA / AFP

Gatene i Barcelona ble fylt av pepperspray, og samtidig hørtes høye smell. Trolig skjøt politiet granater med pepperspray opp i lufta, og ifølge vitner som har snakket med AFP skjøt politiet med gummikuler.

TV-bilder viser at folk søker dekning og holder seg for ørene.

Politiet aksjonerte da demonstranter satte seg ned foran politibilene deres.

Politiet følger med andre ord ordren om å hindre at valget finner sted.

Ulike tall

Ifølge helsemyndighetene i Catalonia, har over 460 mennesker fått behandling etter politiaksjonene i forbindelse med folkeavstemningen.

Nødetatene i byen sier til nyhetsbyrået Afp at 91 personer har blitt såret i sammenstøtene.

Flere ble såret da spansk opprørspoliti brukte gummikuler og køller mot demonstranter, da de aksjonerte mot en rekke valglokaler, skriver nyhetsbyråene.

Ifølge øyevitner ble en demonstrant skutt i leggen, mens en annen ble fraktet til sykehus i ambulanse. De fleste som er skadd, er blitt behandlet for slag, svimmelhet og panikkanfall, opplyser det regionale helsedepartementet i Barcelona.

Også 11 politifolk har blitt skadd, opplyser den spanske innenriksministren, ifølge Sky News.

Flere hundre er altså skadde, selv politiet har fått beskjed om ikke å bruke vold.

Overrasket over voldsbruken

En av dem som inntok valglokalene i Barcelona søndag, er Marina Utges. Da NRK snakket med Marina hadde bare 50 personer fått stemt, fordi systemet var nede.

Mange katalanere mener det er Spanias regjering som har sørget for problemene.

– De forsøker å opp en alternativ nettside for å registrere de som stemmer. De sier den snart er oppe. Vi får se, sier Utges, som stemmer ja til uavhengighet.

– Men det handler om mer enn det. Det handler om vår grunnleggende rett til å uttrykke oss demokratisk.

Hun er overrasket over bruken av vold og makt fra spansk opprørspoliti.

– Vi ventet at de ville forsøke å stanse folkeavstemningen, men vi ventet ikke noe så hardhendt, sier Utges.

Maria Utges stemmer for uavhengighet i et valglokale i Barcelona. Foto: Philip Lote / NRK

– Farse

Den spanske regjeringa oppfordret i ettermiddag katalanernes president, Carles Puigdemont, om å stoppe folkeavstemninga.

– Puigdemont og hans folk er ene og alene ansvarlig for det som har skjedd i dag og for det som kan skje videre, hvis de ikke stopper denne farsen, sa Madrids representant i Catalonia på en pressekonferanse, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Spanias visestatsminister,Soraya Sáenz de Santamaría, møtte også pressen litt seinere på ettermiddagen og sa at «den katalanske regjeringa har opptrådt fullstendig uansvarlig ved å holde folkeavstemning». Hun forsvarte også politiet og sa at de hadde opptrådt forsvarlig og gjentok at folkeavstemningen er ulovlig.

Puigdemont har fordømt politiets voldsbruk i kraftige ordelag.

– Dette er urettferdig og uforsvarlig, sier han.

Puigdemont sier også at «Spania i dag har tapt mye, mens Catalonia har vunnet»

Spansk opprørspoliti omringet valglokalet der Puigdemont skulle stemme.

Bilder fra Twitter viser Puigdemont som avgir sin stemme ved valglokale Cornella del Terri, et annet lokale enn han opprinnelig skulle stemme ved.

Bilder fra et stemmelokale i Girona viser at det nasjonale politiet i Spania knuser vinduer og tar seg inn ved en skole brukt som stemmelokale.

Inne i stemmelokalet beslaglegger de valgurner, til protest fra de mange som har møtt for å stemme.

Blodig

Politiet er utstyrt med batonger og sikkerhetsutstyr, og TV-bilder viser at de dytter demonstranter i veien for dem i bakken. Hensikten er å komme seg frem til flere stemmelokaler for å stanse avstemninger.

Demonstranter la seg ned i veien for å hindre politibilene å komme seg frem.

Bilder fra den spanske avisen El Pais viser blant annet en gammel dame som blør etter et sammenstøt med politiet.

Møtte opp klokken fem

Allerede før det ble lyst ute vokste køene ved stemmelokalene ut i gatene i Barcelona. Folk trosset både regnvær og det at valget er i strid med den spanske grunnloven.

– Vi møtte opp klokken fem fordi vi vil stemme. Det kan være at Madrid ikke vil lytte, men noen ganger må publikum fortsette å protestere så lovene kan endres. Det siste er opptil politikerne, sier Victor Tourella som har møtt opp med datteren sin.

Víctor Toruella og datteren Laura Toruella møtte opp klokken 5 i dag for å stemme. Foto: Philip Lote

Stengte skoler

Tusenvis av politimenn er blitt sendt til den katalanske regionhovedstaden fra hele Spania for å hindre at folkeavstemningen finner sted.

Ifølge den spanske avisen El Pais grep politiet inn da stemmeavgivningen startet klokken ni.

Spansk politi stengte lørdag over halvparten av skolene som var tenkt brukt som valglokaler.

