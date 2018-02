Saksøker Weinstein-selskap for å ikke ha beskyttet ansatte mot seksuell trakassering

Statsadvokaten i New York, Eric Schneiderman, sendte søndag inn et søksmål mot Harvey Weinsteins firma, The Weinstein Company, for å ikke ha beskyttet sine ansatte. Selskapet eies av Harvey og broren Bob Weinstein.

Påtalemyndigheten i New York hevder at selskapets ledere og styre har mislyktes i å beskytte de ansatte mot den verdenskjente filmprodusenten og den tidligere administrerende direktøren, Harvey Weinstein.

STATSADVOKAT: Eric Schneiderman, statsadvokat i New York, har saksøkt The Weinstein Company. Foto: Mary Altaffer / AP

Søksmålet kommer drøye fire måneder etter at Hollywood-produsenten fikk sparken fra Miramax, etter at flere kvinner anklagde ham for seksuell trakassering og overgrep. Like etter startet kampanjen #metoo på Twitter.

Mektig

Saken er foreløpig under etterforskning i både New York, London og Los Angeles.

Sammen med broren Bob startet Weinstein filmproduksjon- og distribusjonsselskapet Miramax i 1979 som de solgte til The Walt Disney Company for 80 millioner amerikanske dollar i 1993. I 2005 startet de sitt eget firma, The Weinstein Company.

Weinstein var en av Hollywoods mest innflytelsesrike menn før mer enn 70 kvinner anklaget han for seksuell trakassering og overgrep høsten 2017.

Selv har han hele tiden benektet å ha hatt noen form for samleie uten samtykke.

I søksmålet anklager statsadvokaten Weinstein for å ha seksuelt trakassert ansatte, samt for å ha mishandlet kvinner i flere år.

WEINSTEIN: Her sitter Weinstein sammen med Taylor Swift, Este Haim, Jaime King og artisten Lorde under Golden Globe-utdelingen i 2015. Foto: Angela Weiss / AFP

Ansvarliggjør ledere

Videre står det ifølge nyhetsbyrået Reuters, at lederne i The Weinstein Company gjentatte ganger skal ha blitt presentert for troverdige bevis på at filmmogulen hadde utsatt kvinner for trakassering og overgrep. Likevel skal de ikke ha foretatt seg noe.

Statsadvokat Schneiderman saksøker selskapet for oppreisning og erstatning til ofrene, av ukjent størrelsesorden.

I en uttalelse sier statsadvokaten at man i et eventuelt salg av selskapet må sørge for at ofrene får erstatningen.

Sjelden merittliste

Brødrene Weinstein har merittliste som få andre Hollywood-produsenter kan vise til. De står bak suksesser som «Pulp Fiction», «Ringenes Herre», «Gangs of New York», «Inglourious Basterds» og «Good Will Hunting».

De har vunnet de prestisjetunge prisene Oscar og BAFTA, og har blitt nominert til Emmy et titalls ganger.

Weinstein-brødrene sto også bak norske Morten Tyldums «The Imitation Game» fra 2015.