Påtalemyndigheten vurderer tiltale mot Harvey Weinstein

De to sakene som er sendt til påtalemyndigheten i Los Angeles er bare starten på en rekke saker som kan komme. Hittil har flere enn 30 kvinner anklaget filmmogulen for seksuell trakassering og vold.

Påtalemyndigheten i Los Angeles annonserte på tirsdag at de ser på to av anklagene, men ville ikke gå inn på detaljer i sakene.

– To av sakene har blitt gitt til oss av politiet i Beverly Hills, disse er under vurdering, sa talsperson for påtalemyndigheten, Grieg Riesling ifølge The Guardian.

Riesling sa også at påtalemyndigheten ser på fem andre saker der filmregissør James Toback er anklaget for å ha trakassert kvinner, inkludert Selma Blair og Julianne Moore.

Toback har nektet for at han har trakassert kvinner til Rolling Stone Magazine og Los Angeles Times, som rapporterte at mer enn 200 kvinner anklaget han for upassende oppførsel.

Påtalemyndigheten i Los Angeles har satt av et utvalg til å håndtere alle anklagene om seksuell trakassering i Hollywood.

En talsperson for Beverly Hills-politiet sier at de ikke går inn på detaljer før påtalemyndigheten har gjort en beslutning på om det blir tiltale.

Politiet i New York og London etterforsker også anklager mot Harvey Weinstein.