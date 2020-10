Russland: Massevaksinering kan starte i slutten av november

Russiske medier har en voldsom dekning av landets første vaksine mot korona.

Den fikk navnet Sputnik etter verdens første satelitt som Sovjetunionen skjøt ut i rommet i 1957. Nå sier en av vaksineprodusentene at massevaksinering kan starte mot slutten av neste måned.

LOVER: En av produsentene av Sputnik-vaksinen lover at den kan tas i bruk i stor skala om litt over en måned. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

– Nå er det fem produsenter som er i gang med å produsere vaksinen Sputnik, så det er snakk om et stort antall. Dermed kan massevaksineringen starte i slutten av november og i desember, sier direktøren for selskapet R-Farm til nyhetsbyrået Interfax.

Mer testing gjenstår

Men Sputnik ble godkjent av myndighetene før testingen i fase tre hadde begynt.

Den pågår nå, og 40 000 personer i Moskva-området deltar i denne utprøvingen.

TO TRINN: Vaksinen Sputnik består av to sprøyter som blir tatt med tre ukers mellomrom. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Hensikten er å finne ut om vaksinen er effektiv når det gjelder å beskytte mot koronaviruset.

I fase en og to ble Sputnik testet på dyr og et mindre antall mennesker for å finne ut om den er sikker å bruke.

I løpet av kort tid lover russiske myndigheter å komme med foreløpige data om vaksinens utprøving i fase tre.

Russland har blitt utsatt for internasjonal kritikk for å ha godkjent vaksinen før den har vært gjennom alle tester.

Helsearbeidere, lærere og militære har vært blant de utsatte gruppene som har fått Sputnik før den er endelig utprøvd.

Flere vaksiner på gang

For en uke siden ble vaksine nummer to godkjent av russiske myndighteter.

Den testes nå ut på 150 frivillige, og skal senere til fase tre med 40 000 forsøkspersoner.

NUMMER TO: Den andre russiske koronavaksinen ble registrert for en uke siden. Den er utviklet av et institutt i Sibir. Foto: Rospotrebnadzor / Reuters

En tredje vaksine er også i en tidlig fase i Russland, men det er mulig den godkjennes før utgangen av året.

Det er mye prestisje knyttet til de russiske vaksinene. For president Vladimir Putin var det helt klart viktig å kunne si at Russland var først ute i verden med å registrere en vaksine.

Det skjedde selv om prosjekter i andre land hadde kommet betydelig lenger i utprøvingen av sine koronavaksiner.

Russland har allerede inngått avtaler med en rekke land om produksjon av Sputnik, selv om det altså ennå ikke er klart hvor effektiv den russiske vaksinen er.

Økende smittetall

Den siste tiden har det nesten hver dag blitt satt ny rekord i antall smittede i Russland.

Nå ligger det på rundt 16 000 nye smittede pr døgn. Moskva er hardest rammet med om lag en tredel av disse.

KØ: Mange steder i Russland er sykehusene fulle av koronapasienter. Igjen må ambulansene vente for å få levert pasientene. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Tendensen likner det som skjer i mange andre land i Europa. På verdensbasis er Russland på fjerdeplass blant de mest koronarammede, etter USA, India og Brasil.

Russiske myndigheter sier at det likevel ikke er aktuelt å stenge ned landet slik det ble gjort på vårparten. Forklaringen er at det vil føre til altfor stor skade på samfunnsøkonomien.

Nå innføres det mer lokale og målrettede tiltak i Russland.

