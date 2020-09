Den russiske vaksinen ble registrert i august med brask og bram. Og det var ikke tilfeldig at den fikk navnet Sputnik.

Russiske myndigheter mener at vaksinen kan være et like viktig gjennombrudd for Russland som det verdens første satelitt var for Sovjetunionen i 1957.

STORT ANTALL: Sputnik er nå i fase tre, der vaksinen testes ut på 40 000 frivillige. Foto: Alexander Zemlianichenko Jr / AP

– For første gang i verden har det blitt registrert en vaksine mot infeksjon av koronaviruset, sa president Vladimir Putin i forrige måned.

Han understreket at den fungerer temmelig effektivt, at det dannes en sterk immunitet, og at vaksinen har gått gjennom alle nødvendige kontroller.

Ikke oppdaget problemer

Vaksinen har vært gjennom testing i det som kalles fase en og to. Det innebærer utprøving på dyr og et mindre antall mennesker.

Først nylig begynte fase tre, der 40.000 personer skal testes.

– For meg er det en kjempestor ære og glede å få vaksinen som en av de første, sier Dmitrij Bikbaev, en av de frivillige testpersonene til statlig russisk TV.

Russiske medier melder at det ikke har blitt oppdaget noen problemer hos testpersonene. Ikke annet enn svak feber rett etter at vaksinen er satt første gang.

TOTRINNSRAKETT: Vaksinen Sputnik består av to sprøyter som tas med tre ukers mellomrom. Ifølge russiske forskere aktiviserer den første immuniteten, mens den andre forsterker den. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

– Jeg føler meg ganske bra, jeg har ikke hatt noen symptomer, og har ikke noe å klage på, sier en ung kvinne som ikke vil oppgi sitt navn.

Andre testpersoner sier at de ønsker å hjelpe vitenskapen ved å delta, slik at Russland kan komme raskest mulig ut av krisen.

To trinn

Den russiske vaksinen består av to sprøyter som settes med noen ukers mellomrom.

– Pasienten får den første sprøyten etter å ha blitt undersøkt. Etter 21 dager får vedkommende den andre sprøyten, sier forskningsleder Elizaveta Svortsova.

Hun forklarer at produksjonen av antistoffer starter etter den første, og den andre forsterker effekten.

BRUKER MULIGHETEN: En av legene som har tatt vaksinen Sputnik, sier til russisk TV at hun vil bruke den muligheten som finnes, selv om vaksinen ikke er ferdig testet. Hun oppgir bare fornavnet sitt, Maria. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Russiske myndigheter har bestemt at folk som arbeider i helsevesenet bør vaksineres nå fordi de er spesielt utsatt. Det skjer selv om den siste testen på en stor gruppe mennesker bare så vidt har kommet i gang.

– Når det finnes en vaksine, så spiller det ingen rolle om den ikke har gått gjennom alle testene. Når det finnes en slik mulighet, så bør man ikke ignorere den, sier en lege som bare fornavnet sitt, Maria.

– For tidlig å bruke vaksinen

I Russland pågår det nå en ganske intens debatt rundt koronavaksinen. En del helsearbeidere og lærere sier at de ikke ønsker å være forsøkskaniner. De vil vente med å ta vaksinen til alle tester er gjennomført.

FOR RASKT: Svetlana Zavidova er nestleder i Den russiske organisasjonen for klinisk forskning. Hun mener at det russiske politikere som driver fram bruken av Sputnik-vaksinen, og at den burde vært testet mer. Foto: Privat

De får støtte fra en russiske ekspert.

– Avgjørelsen om å registrere vaksinen var basert på politiske motiver, og ble ikke avgjort av vitenskapelige data, sier Svetlana Zavidova til NRK.

Hun er nestleder i Den russiske organisasjonen for klinisk forskning.

Zavidova mener at russiske myndigheter har gått altfor fort fram i denne saken, og at forskerne har blitt overkjørt av politikerne. Hun understreker at det er altfor tidlig å starte med massevaksinasjon om et par måneder, slik myndighetene legger opp til.

– Det er nødvendig å vente på at den tredje fasen blir fullstendig gjennomført. Uansett så er det minimum snakk om et halvt år, sier Zavidova.

Sputnik blir eksportvare

Men russiske helsemyndigheter står fast på at det er trygt å ta Sputnik-vaksinen i bruk nå, samtidig med at de siste testene pågår.

STORT OMFANG: Fra årsskiftet regner russiske myndigheter med å produsere 10 millioner vaksinedoser i måneden. Det inngås også avtaler om produksjon i andre land. Foto: Russian Direct Investment Fund / Reuters

Vaksinen produseres nå flere steder i Russland, men myndighetene regner med å selge rettigheter og råstoffer til mange land verden over. Interessen skal være stor.

– Vi kommer til å tilby produksjon av vaksinen i utlandet. Arbeidet med å eksportere teknologien og de medisinske produktene er allerede i gang, sier helseminister Mikhail Murasjko.

Antallet nye koronasmittede øker jevnt i Russland, nå ligger det over 7000 pr døgn.

Mange sier nei

Blant russere er det ganske stor skepsis mot å ta koronavaksinen.

Ifølge avisa Kommersant viser meningsmålinger at mer enn halvparten av de spurte i to undersøkelser sier nei til å la seg vaksinere.

På gata i Moskva er det vanskelig å finne noen som ønsker å ta sprøytene.

NEI: Denne mannen var ikke overbevist om at den russiske vaksinen er effektiv. Foto: Pavel Tsjukov / NRK

– Jeg stoler ikke på vaksinen, jeg tror ikke at den hjelper, sier en ung kvinne.

– Nei, selvsagt ikke. Vi har dårlige vaksiner. Det er bedre å bli syk av viruset enn å risikere kroniske problemer, sier en ung mann.

Flere andre sier at de ikke er overbevist om at vaksinen vil være effektiv. De vil heller satse på å bruke munnbind og hansker. Av åtte personer NRK spurte, var det bare en som ville vaksinere seg.

– Jeg har tro på vår vaksine, den er på høyden. Blant de jeg kjenner, er det mange som ikke har noe mot denne vaksinen. Vi er klare, sa en middelaldrende mann.