1. september åpnet skolene i Russland etter at samfunnet var stengt i flere måneder.

I tillegg til helsearbeidere skal lærere prioriteres når det gjelder å få koronavaksine.

Russland var det første landet med en koronavaksine på plass. Vaksinen kalt Sputnik-V ble godkjent av en stolt president Vladimir Putin i midten av august.

Russlands leder sier at datteren har tatt vaksinen og at den hadde god effekt på henne.

Opprop mot vaksine

Nå møter Putin en sjelden og uventet motstand fra egen befolkning.

En fagforening for lærere, Uchitel, har startet et opprop mot vaksinen på sine nettsider, skriver CNN.

Fagforeningen ber medlemmene sine nekte å ta vaksinen.

Foreningen frykter at vaksinen ikke er trygg, og viser til at Sputnik-V ikke har vært gjennom alle nivåer når det gjelder klinisk testing.

En russisk lærerorganisasjon ber medlemmene sine om å ikke ta koronavaksinen som er utviklet i Russland. De mener den ikke er trygg. Bildet viser en liten seremoni med førsteklassinger ved inngangen til en skole i Moskva 1. september. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters

Marina Balouyeva er nestleder i fagforeningen Uchitel. Hun sier det er flere grunner til at hun advarer mot vaksinen.

– Utviklet i ekspressfart

– Det er velkjent at vaksiner utviklet her ikke er så bra som vaksiner fra andre land, sier hun.

– For det andre. Vaksinen ble utviklet i ekspressfart, det bekymrer oss. Den ble laget i all hast.

Fagforeningslederen sier hun er skeptisk til løftene om at det er frivillig å ta vaksinen. Hennes erfaring er at myndighetene har en tendens til raskt å pålegge vaksinering.

Marina Balouyeva viser til at det ofte får negative konsekvenser for lærere som ikke gjør som myndighetene sier.

Selv mistet hun jobben som lærer etter 15 år i yrket. Årsaken skal ha vært at hun gikk ut og fortalte at den reelle lønnen til lærere er lavere enn det myndighetene hevdet i offentlige fora.

Russiske lærere motsetter seg koronavaksine. Russland er det første landet i verden med en godkjent koronavaksine. Bildet viser en russisk helsearbeider som 7. august viste fram et hetteglass med det som skulle bli vaksinen Sputnik-V. Foto: Russian Direct Investment Fund / Reuters

Lærer Yuri Varlamov i Moskva sier til CNN at han ikke vil ta vaksinen fordi han tror at den ikke er trygg å ta.

– Før den er ferdig testet kan de ikke gjøre den obligatorisk. Jeg vet at flere skoler vil vaksinere alle lærere innen dette året, sier Varlamov.

Helsepersonell frykter represalier

Det kan koste dyrt å offentlig kritisere Putin og hans regjering.

Mens russiske lærere i dette tilfellet er oppsiktsvekkende frittalende, er det motsatt i helsetjenesten.

CNN viser til intervju med flere leger. De frykter for represalier dersom de offentlig går ut og kritiserer koronavaksinen.

En kirurg som ber om å få være anonym, ble tilbudt koronavaksinen i august. Han ønsket å få et råd fra andre leger som har mer kunnskap om vaksiner.

– For all del, ikke ta vaksinen. Den er «rå», den er ikke ferdig, sa en immunolog som kan mye om den nye vaksinen.

Russiske myndigheter møter motstand mot vaksinering fra mange lærere. Bildet er fra 16. juli da Russland starter massiv testing. Helsepersonell er engstelige for å kritisere vaksinen, melder CNN. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Kirurgen sier at veldig få av hans kolleger har mot nok til å nekte å ta vaksinen.

– Vi lever fortsatt i en totalitær stat. To sektorer som spesielt merker det er helsevesenet og utdanningsetaten. Alt gjøres med makt, sier legen.

Lovende testresultat

Lørdag skrev flere medier, blant dem NRK, at den russiske vaksinen kan vise til lovende testresultat.

Resultater fra fase 1 og 2 ble nylig publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

De viser at samtlige av deltakerne hadde utviklet antistoffer mot koronaviruset, og at ingen av dem hadde fått alvorlige bivirkninger.

Tidsskriftet presiserer at det er behov for videre testing.

Andre svakheter ved studien er at den ikke inkluderer mer enn 76 deltagere. Det var heller ikke eldre personer med i studien.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at eksperter de har snakket med, frykter at den russiske vaksinen kan være ute på markedet før den er ferdig utviklet. Frykten er at koronaviruset kan bli mutert til en mer aggressiv versjon av seg selv.

– I så tilfelle er en dårlig vaksine verre enn ingen vaksine, sier professor Ian Jones ved Reading University.

Nå skal imidlertid testingen av Sputnik-V over i fase 3. Da er det planen at rundt 40.000 frivillige skal være med i testingen av den nye vaksinen.

De første resultatene skal etter planen være klare i oktober eller november, ifølge Kirill Dmitriev, som leder investeringsfondet som finansierer vaksinen.