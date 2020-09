Ny vaksine med lovende testresultater – kommer likevel ikke til Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

President Putin møtte skepsis fra hele verden da han i august fortalte at de russiske helsemyndighetene hadde gitt tillatelse til en vaksine mot covid-19. Han fortalte også at en av hans egne døtre hadde fått den.

Flere var bekymret for at Russland hadde gått for fort frem i vaksineutviklingen og at det ville gå på bekostning av sikkerheten.

Gamaleya Instituttet i Moskva hadde da kun testet den i to måneder.

– Russerne gikk voldsomt ut og fortalte at de ville starte massevaksinasjon på bakgrunn av små studier, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, som var skeptisk da nyheten om den russiske vaksinen kom.

Madsen er fortsatt avventende til studien, men påpeker likevel at vaksinen ser ut til å ha gode resultater når det gjelder immunitet.

Russland var de første i verden til å godkjenne en vaksine mot covid-19. Foto: POOL New

40.000 med i videre testing

Testresultater fra fase 1 og 2 ble nemlig nylig publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

De viser at samtlige av deltakerne hadde utviklet antistoffer mot koronaviruset, og at ingen av dem hadde fått alvorlige bivirkninger.

Tidsskriftet presiserer at det er behov for videre testing, blant annet opp mot en placebo.

Andre svakheter ved studien er at den ikke inkluderer mer enn 76 deltagere. Det var heller ikke eldre deltakere med i studien.

Nå skal imidlertid testingen av Sputnik-V over i fase 3. Da er det planen at rundt 40.000 frivillige skal være med i testingen av den nye vaksinen.

De første resultatene skal etter planen være klare i oktober eller november, ifølge Kirill Dmitriev, som leder det russiske investeringsfondet som finansierer vaksinen.

Vil ikke vurderes

Men uansett utfall av fase 3-testingen, Norge vil ikke vurdere den russiske vaksinen til bruk her i landet.

Norge er tilknyttet vaksineprogrammet til EU, og i den norske avtalen utvikles det for tiden ni vaksiner. Den russiske er ikke en av dem.

– Men vil Norge vurdere den russiske vaksinen om den kan vise til gode resultater?

– Nei. Det må skje på et felles europeisk grunnlag, men russerne kan selvfølgelig søke om godkjenning for vaksinen sin i EU, forteller Madsen.

– Og da kan vaksinen eventuelt bli aktuell for Norge ?

– Ja, men det er langt frem, understreker han.

Helseminister Mikhail Murasjko sier at Russland vil starte massevaksinering fra november eller desember, og da med vekt på høyrisikogrupper.

– Nå tyder det på at de kjører en slags mellomting mellom fase 3-studie og vaksinasjonsprogram, sier Madsen.

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen. Foto: Legemiddelverket

– Greit å gå videre med

Internasjonalt har reaksjonene på de nye testresultatene vært positive, men de fleste påpeker at det er for tidlig å konkludere med at vaksinen virker ennå.

– Rapporten er i kategorien «bra så langt», sier Brendan Wen, som er professor ved London's School of Hygiene and Tropical Medicine til Reuters.

Han legger likevel til at det er et skritt i riktig retning.

Professor og virusforsker Allan Randrup Thomsen ved Københavns universitet hadde gjerne sett at nivået var noe høyere hos de vaksinerte personene.

– Det er greit å gå videre med, men jeg er spent på å se om den beskyttende effekten er tilstrekkelig, sier han til dansk TV2.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er det 176 potensielle vaksiner som for tiden utvikles over hele verden. Av disse blir 34 for tiden testet på mennesker. Av disse er åtte i fase 3.

Den filippinske presidenten Rodrigo Duterte har for øvrig sagt seg villig til å personlig teste virusvaksinen Russland har utviklet.