Da Russlands utenriksminister Sergej Lavrov besøkte Finnmark nylig, sa han på spørsmål fra TV2 at spiondømte Frode Berg kan komme hjem til Norge «når som helst».

Russlands president Vladimir Putin sa onsdag til nyhetsbyrået RIA Novosti at presidentadministrasjonen nå har mottatt en formell benådningsanmodning fra Frode Berg.

17. oktober bekreftet Bergs advokat Brynjulf Risnes overfor NRK at de hadde sendt inn en søknad.

– Den ble sendt for en tid tilbake. En slik benådning er en ren formalitet, men det må foreligge en avtale mellom statene. Selve søknaden er en enkel prosess, men det er greit å ha den inne, sier Risnes til NRK.

Frode Berg ble pågrepet 5. desember 2017 i Moskva. Foto: JAN ESPEN KRUSE / NRK

– Dette blir nå behandlet i tråd med regelverket sier Peskov. Det finnes en beslutning tatt av presidenten 28. desember 2001 om denne type benådninger, og alt står skrevet der sier Peskov.

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (64) ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva i 2017.

Den russiske kommisjonen i Moskva by for benådning av straffedømte anbefalte seinere at å sette den spiondømte nordmannen fri.

Frode Berg har nektet straffskyld etter tiltalen, men innrømmet at han hadde vært i kontakt med norsk etterretning før han reiste til Russland.

Berg skal nå være en del av en utvekslingsavtale mellom Russland, Litauen og Norge. Det litauiske parlamentet skal etter planen i morgen 7. november ta stilling til et lovforslag som gir presidenten i landet anledning til å benåde personer som er dømt for spionasje. Planen er at Litauen skal benåde en eller to russere som er dømt for spionasje, og at Russland på sin side skal benåde og sette fri to litauer. Frode Berg skal være en del av denne avtalen.