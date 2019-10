Russisk kommisjon anbefaler benådning av Frode Berg

Den pensjonerte grenseinspektøren ble arrestert av russiske myndigheter i Moskva i desember 2017, mistenkt for spionasje. Berg ble i april i år kjent skyldig i spionanklagene og dømt til fengsel i 14 år.

Han nektet straffskyld etter tiltalen, men innrømmet at han hadde vært i kontakt med norsk etterretning før han reiste til Russland.

Berg skal nå være en del av en utvekslingsavtale mellom Russland, Litauen og Norge.

Rådet fra den russiske kommisjonen kan være del av forberedelsene for å få denne avtalen på plass.

Fem personer byttes mot hverandre

Utvekslingsavtalen innbefatter to russere som er fengslet i Litauen for spionasje, og to spiondømte litaurere som sitter i russiske fengsel. Disse skal byttes mot hverandre. I tillegg kommer trolig Berg, som den femte personen som omfattes av avtalen.

Planen er at den litauiske presidenten Gitanas Nauseda skal benåde de to russerne, mens den russiske presidenten Vladimir Putin skal benåde de to litauiske statsborgerne samt nordmannen.

Frode Berg sendte i forrige uke en formell benådningssøknad til den russiske presidenten. Det bekreftet Frode Bergs russiske advokat, Ilija Novikov til NRK.

Fakta om Frode Berg Ekspandér faktaboks 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter.

Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSBs fengsel Lefortovo.

Nordmannen erkjente at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men at han ikke hadde noen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge forsvarer Brynjulf Risnes.

19. desember 2017: Arrestasjonen ble kjent for offentligheten.

22. april 2018: Bergs advokater bekreftet offentlig at nordmannen var på oppdrag for norsk etterretning.

22. mars 2019: Spiontiltalen mot Berg var klar, men innholdet i den er ikke kjent.

2. april 2019: Rettssaken starter formelt bak lukkede dører. Berg erklærer seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen.

9. april 2019: Sluttprosedyrer. Aktor legger ned påstand om 14 års fengsel.

16. april 2019: Dom og straffeutmåling.

16. oktober 2019: Det blir kjent at Frode Berg kan bli utlevert.

Når presidentene har foretatt den formelle benådningen vil det ta noen dager, kanskje en uke før spionutvekslingen finner sted. Hvor og hvordan dette skjer rent praktisk er det få som har inngående kjennskap til.

Spionsutvekslingsavtalen skal ifølge en framtredende politiker i Vilnius være nesten er ferdig forhandlet.

Gode nyheter

Det var menneskerettskommissær Tatjana Potjaeva, som er medlem av den russiske kommisjonen, som torsdag formiddag opplyste til det russiske nyhetsbyrået Interfax at de har foreslått å benåde Frode Berg.

– Anbefalingen fra den russiske kommisjonen er en indirekte, men offisiell bekreftelse på at det pågår et arbeid med å få Frode Berg benådet. Dette betyr trolig at Berg blir satt fri i løpet av kort tid. sier NRKs korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, som følger saken tett fra Russland.

Brynjulf Risnes er Bergs norske advokat. Han er glad for utviklingen i saken.

– Nå har de gått ut offentlig på både litauisk og russisk side og bekreftet deler av den historien vi har trodd på i det siste. Det gjør oss enda sikrere på at dette virkelig er sant, sier Risnes til NTB.

Parlamentet i Litauen skal den 7. november behandle lovforslaget som vil gjøre det enklere for det baltiske landet å utlever russiske statsborgere.

– Vi jobber ut fra forutsetningen om at utleveringen vil skje kort tid etter dette, sier Risnes til NTB.

Risnes understreker overfor telegrambyrået at opplysningene om utvekslingsavtalen som trolig også omfatter Berg, ikke er bekreftet fra offisielt hold, verken i Russland eller Litauen.

– Men det vanlige er at man ikke bekrefter slike avtaler før de er gjennomført. Det er overveiende sannsynlig at det foreligger en slik trekantavtale, mener han.

Tror han er hjemme før jul

Også Bergs støttegruppe er glade for nyheten.

– Det er kjempebra hvis det kommer en benåding fra russisk side. De er jo en rettsstat, og dette må på plass før Frode kan komme hjem, sier Øystein Hansen i Støttegruppa for Frode Berg til NTB.

Hansen tror det ikke er tilfeldig at nyheten kommer dagen før den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov skal til Kirkenes i forbindelse med 75-årsmarkeringen for frigjøringen fra den tyske okkupasjonen i Finnmark.

– Med utviklingen som har vært den siste tiden, tror jeg det er sannsynlig at Frode Berg feirer jul hjemme i Kirkenes, sier Hansen til NTB.

