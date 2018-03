Russland hevder nervegiften kan stamme fra andre land

Britiske eksperter har slått fast at den russiske eks-spionen og datteren Julia ble forgiftet med nervegiften Novitsjok, som ble utviklet og produsert på 1970- og 80-tallet ved et sovjetisk våpenlaboratorium.

De to ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia for to uker siden, etter å ha blitt eksponert for giften.

Peker på EU og USA

Siden giften kan knyttes til Russland, har det styrket mistankene om at russere står bak angrepet.

I går gikk den britiske utenriksministeren Boris Johnsen et steg lenger og sa det er svært sannsynlig at Russlands president Vladimir Putin både visste om og beordret nervegiftangrepet.

I ettermiddag hevder talskvinne for det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova overfor Russia-24 at giften kan ha opprinnelse fra andre land, skriver Focus.de.

Zakharova sier Storbritannia, Tsjekkia, Slovakia, Sverige og muligens USA kan være opprinnelsesland.

– Disse landene har siden slutten av 90-tallet drevet omfattende forskning på substanser fra Novitsjok-prosjektet, sier Zakharova

– Absurd beskyldning

Tsjekkias forsvarsminister Karla Slechtova omtaler ifølge Focus beskyldningene som absurde. Landets utenriksminister Martin Stropnicky skriver på Twitter at påstandene er spekulative og er forsøk på å spre feilinformasjon.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström tilbakeviser også påstandene fra russerne. Hun beskriver dem som «uakseptable og ubegrunnede».

– Russland bør heller svare på spørsmålene Storbritannia har stilt, sier Wallström.

Tidligere i dag utviste Russland 23 britiske diplomater som svar på at britene utviste et tilsvarende antall russere for tre dager siden.