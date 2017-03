Det var et av de mest dramatiske øyeblikkene under krisen i Ukraina vinteren og våren 2014: Russland hadde innkalt FNs sikkerhetsråd til ekstraordinært møte for å drøfte situasjonen, etter at den prorussiske presidenten Viktor Janukovitsj 21. februar hadde flyktet fra Kiev og separatister på Krim-halvøya hadde vedtatt en selvstendighetserklæring som i praksis tilsidesatte ukrainske myndigheter.

Den russiske FN-ambassadøren Vitalij Tsjurkin tok under møtet opp et brev som han hevdet var fra nettopp Janukovitsj, der denne ba om at Russland grep inn militært for å hindre at landet havnet i totalt kaos.

Janukovitsj – grip inn militært!

Vitalij Tsjurkin sa at Janukovitsj hadde henvendt seg til den russiske presidenten Vladimir Putin direkte.

– Under innflytelse fra vestlige land råder det terror og vold, og folk blir forfulgt på grunn av sitt språk og av politiske årsaker, sa Tsjurkin med henvisning til brevet han hevdet at Janukovitsj hadde sendt til Putin.

PRESIDENTER: Viktor Janukovitsj (bak) og Vladimir Putin fotografert i Kiev høsten 2004. Foto: EFREM LUKATSKY / AP

–Dette er årsaken til at jeg har bedt presidenten i Russland, Mr. Putin, om å bruke sine militære styrker for å gjenopprette lovlighet, fred, lov og orden, stabilitet og forsvaret til folket i Ukraina, sa Tsjurkin, og refererte til det Janukovitsj hadde skrevet.

Tsjurkin sa at brevet var datert 1. mars, noe som i denne sammenhengen er svært viktig. Det var nemlig på denne dagen Putin utstedte en ordre, som øyeblikkelig og enstemmig ble akseptert av det russiske parlamentets overhus føderasjonsrådet, som tillot å sende russiske tropper til Ukraina.

Brevet som ble borte

Men nå viser det seg at det trolig ikke finnes noe slikt brev fra Janukovitsj til Putin. President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sier i et intervju med nyhetsbyrået TASS at russiske myndigheter aldri har mottatt et offisielt brev eller henvendelse fra Janukovitsj der han ber om at russiske styrker griper inn i konflikten i Ukraina for å gjenopprette lov og orden. Samtidig har FN-ambassadør Vitalij Tsjurkin ikke lenger har mulighet til å forklare seg om det som skjedd. Han døde, trolig av et hjerteattakk, i New York 20. februar.

NRK i Øst-Ukraina: Den glemte krigen

Bekreftelsen fra Dmitrij Peskov og russiske myndigheter stadfester det som også den russiske statsadvokaten skrev i et brev datert 7. mars til sin ukrainske kollega. Der avkrefter man også at det skulle finnes et brev fra Janukovitsj til Putin.

Saken har naturlig nok vakt voldsom oppsikt både i Russland og Ukraina. I et forsøk på å forsvare Tsjurkin og russiske myndigheter, sier pressetalskvinne i det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, til avisen Moskovskij Komsomolets at det kom henvendelse, men altså ikke noe offisielt brev, fra Janukovitsj.

De høflige grønne menn

Tre år etter at Russland 18. mars 2014 med pomp og prakt annekterte den ukrainske Krim-halvøya og gjorde området til en del av den russiske føderasjonen, dukker det opp flere nye opplysninger om spillet i kulissene under uker der mange fryktet at verden igjen kunne havne i en storkonflikt – til og med bruk av atomvåpen.

GRØNNE MENN: Russiske soldater uten kjennetegn utenfor en ukrainsk militærbase på Krim i mars 2014. Foto: Vadim Ghirda / Ap

Allerede før Putin fikk godkjennelsen til å bruke sine militære styrker i Ukraina (for å forsvare russere og russiskspråklige mot ukrainske nasjonalister) dukket de såkalte grønne, høflige menn opp mange steder på Krim-halvøya. De tok kontroll med offentlige bygninger og blokkerte ukrainske militærbaser. Putin og russiske myndigheter hevdet at dette ikke var regulære russiske soldater men lokale selvforsvarsstyrker. Først seinere innrømmet Putin at dette var russiske soldater, og mange av dem ble også dekorert for sin innsats.

Noen dager før de «grønne mennene» dukket opp, hadde demonstrasjonene mot den ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj kulminerte med voldsomme sammenstøt i Kiev med nærmere 100 drepte. Til slutt følte Janukovitsj at han ikke hadde noe annet valg enn å flykte, og med hjelp fra russiske myndigheter kom han seg via Krim til Russland.

De nye vestvennlige kreftene som kom til makten i Ukraina beskyldte Janukovitsj for å være ansvarlig for volden i Kiev, mens Janukovitsj selv hele tiden har hevdet at han aldri ga ordre om å skyte på demonstrantene. Han har også hardnakket sagt at han aldri ba om at Russland og president Vladimir Putin skulle gripe inn militært i konflikten.

MØTE: President Vladimir Putin tok imot representanter fra de nye prorussiske lederen på Krim 18. mars 2014 for å formalisere at halvøyen nå var annektert av Russland. Foto: ALEXEY DRUZHININ / Afp

Janukovitsj for retten?

Selv om Janukovitsj av naturlige årsaker ikke ønsker å vende tilbake til Ukraina, ønsker ukrainske myndigheter å få stilt ham for retten. Både for volden mot demonstrantene i Kiev, og for landsforræderi i forbindelse med den russiske annekteringen av Krim og innblandingen i konflikten i Donbass, der Russland aktivt har støttet separatistene både økonomisk og militært.

Det ukrainske parlamentet har vedtatt en lov som tillater at rettssaken mot Janukovitsj kan føres selv om hovedpersonen ikke selv er til stede. Det var i forbindelse med forberedelsene til denne at den ukrainske riksadvokaten Jurij Lutsenko ba om opplysninger fra russiske myndigheter om Janukovitsj virkelig hadde sendte en henvendelse til Putin om militær inngripen i 2014.

Tsjurkin er borte

Opplysningene om at Russland bløffet om at Janukovitsj hadde bedt om militær hjelp, kommer altså etter at en av hovedpersonene i dramaet, Vitalij Tsjurkin, er død og ikke kan fortelle sin versjon. Det har naturlig nok satt i gang spekulasjoner om at det kan være noe mystisk med dødsfallet og at «noen» ønsket ham av banen for ikke å ytterligere kompromittere den russiske politikken i forbindelse med annekteringen av Krim i 2014.

LANGVARIG: Russiske styrker på Krim i april 2014. Russland har i dag full kontroll over Krim-halvøya og har plassert store militære styrker i området. Foto: YURIY LASHOV / Afp

Men ifølge nyhetsbyrået AP, som referer til medisinske kilder i New York, var det ikke noe unormalt med dødsfallet, bortsatt fra at Tsjurkin døde av et kraftig hjerteattakk.

Talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, Mark Toner, sier torsdag at USA fremdeles ser på annekteringen av Krim som ulovlig og at sanksjonene som er innført mot Russland står ved lag inntil halvøya er tilbakelevert til Ukraina.

Samtidig fortsetter konflikten i Donbass-området øst i Ukraina, der prorussiske separatister kontrollerer store deler av Donetsk og Luhansk fylker. Det ukrainske forsvaret meldte at bare i løpet av et døgn var to av deres soldater drept og åtte skadet. Nærmere 10000 mennesker er drept i konflikten i Ukraina de siste tre årene.